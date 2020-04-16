مصدر الصورة Getty Images Image caption كان من المقرر إقامة المهرجان في مايو-أيار

من المستبعد حاليا إقامة مهرجان كان السينمائي "بشكله الأصلي" هذا العام، بسبب حالة الإغلاق التي فرضت في فرنسا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأجّل المنظمون المهرجان الشهر الماضي، قائلين إنهم قد يسعون إلى تنظيمه في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو من العام الحالي.

وأكد المنظمون أن تلك الخطة لم تعد خياراً متاحاً الآن، بعدما مددت فرنسا إجراءات الإغلاق العام هذا الأسبوع. ولم يوضحوا بعد البدائل المطروحة.

وكان من المقرر إقامة المهرجان في الفترة من 12-23 أيار/ مايو المقبل.

ولدى إعلان قرار تأجيل المهرجان في البداية، قال رئيسه بيار ليسكور إنه "متفائل بدرجة معقولة" بشأن احتمال انعقاده العام الحالي.

وقال ليسكور لصحيفة "لو فيغارو" حينها إنه يعتقد أن الوباء "سيبلغ ذروته في نهاية آذار/مارس".

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أن حالة الاغلاق في البلاد سوف تمدد حتى 11 أيار/ مايو، ولن نستطيع إقامة فعاليات عامة قبل منتصف تموز/يوليو على أقل تقدير.

وقال منظمو المهرجان: "بعد تصريح الرئيس الفرنسي... نقر بأن تأجيل مهرجان كان السينمائي الدولي الثالث والسبعين، الذي كان مقرراً مبدئياً عقده في آخر حزيران/يونيو أو في مطلع تموز/يوليو، لم يعد خياراً متاحاً".

وأضافوا: "من الصعب افتراض أن مهرجان كان سيُعقد هذا العام بشكله الأصلي".

وبدأ المنظمون محادثات مع متخصصين بشأن ذلك.

وقالوا إن ثمة توافقا على أن "مهرجان كان، ركيزة أساسية للقطاع السينمائي، وعليه النظر في كل الاحتمالات... كي يصبح كان 2020 حقيقةً بطريقة أو بأخرى".