مصدر الصورة ALLSPORT/GETTY IMAGES Image caption الحفل الغنائي الضخم ستنظمه منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع ليدي غاغا ويشارك فيه 100 فنان

يُبث حفل موسيقي ضخم يضم عددا كبيرا من نجوم العالم مباشرة على الإنترنت وعلى قنوات التليفزيون، لدعم العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواجهون تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويشارك في العرض الذي ينطلق تحت اسم (العالم الواحد:معا في المنزل) The One World: Together At Home، أكثر من 100 فنان، وبضمنهم ؛ فرقة رولينغ ستونز وبيلي إيليش وسوف يؤدون العرض مباشرة من منازلهم.

وتتولى منظمة الصحة العالمية وحركة غلوبال سيتيزن (المواطن العالمي) تنظيم هذا الحدث الغنائي العالمي الذي يستغرق نحو ثماني ساعات.

وينظم الحفل بالتعاون مع النجمة ليدي غاغا.

وقالت حركة غلوبال سيتيزن في بيان "قد نكون بعيدين حاليا، لكن التقارب أصبح مهما جدا الآن".

ويستضيف هذا الحدث أيضا مشاهير التليفزيون الأمريكي مثل الكاتب والممثل ستيفن كولبير، ومقدم البرامج والكوميدي جيمي كيميل، والممثل الكوميدي جيمي فالون، وسوف يظهر في العرض أيضا إلتون جون وتايلور سويفت وأوبرا وينفري وغيرهم.

كما سيشارك جميع أعضاء فرقة رولينغ ستونز الأربعة، ميك جاغر وكيث ريتشاردز وتشارلي واتس وروني وود.

ويمكن للمشاهدين في جميع أنحاء العالم مشاهدة الحفل المكون من جزئين ابتداء من مساء السبت.

سيبدأ البث المباشر عبر الإنترنت في 7 مساء بتوقيت لندن يوم السبت، ولمدة ست ساعات، ثم يتبعه بث على التليفزيون لمدة ساعتين في الساعة الواحدة بتوقيت لندن يوم الأحد.

وسيكون هناك بث مباشر للحفل عبر الإنترنت على مواقع أمازون برايم فيديو، فيسبوك، انستاغرام، تي وتش، تويتر ويوتيوب. وكذلك على منصات أبل المختلفة.

وتقوم قناة بي بي سي وان، ببث أهم أحداث الحفل الساعة السابعة والربع والساعة التاسعة والربع بتوقيت غرينتش يوم الأحد.

وستُقدم في الحفل أيضًا قصص واقعية من ممرضات وأطباء يحاربون تفشي فيروس كورونا.

وتذهب عائدات الحفل إلى صندوق مخصص للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد في منظمة الصحة العالمية.