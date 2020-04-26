بالصور: المسلمون يحتفلون بشهر رمضان وسط انتشار فيروس كورونا

فقراء العالم في شهر رمضان، ودور قادة الأديان في دعم الحرب على الجوع في بريطانيا، وتأثير الانخفاض التاريخي في سعر النفط على اقتصاد العالم، هي بعض القضايا التي تلقى اهتمام الصحف البريطانية.