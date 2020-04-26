بالصور: المسلمون يحتفلون بشهر رمضان وسط انتشار فيروس كورونا
مجموعة من الصور لطريقة تعامل المسلمين حول العالم مع شعائر واحتفالات شهر رمضان التي تتمتع بخصوصية كبيرة لديهم وسط انتشار فيروس كورونا.
مجموعة من الصور لطريقة تعامل المسلمين حول العالم مع شعائر واحتفالات شهر رمضان التي تتمتع بخصوصية كبيرة لديهم وسط انتشار فيروس كورونا.
يستقبل 1.8 مليار مسلم حول العالم شهر رمضان هذا العام في توقيت صعب جراء تفشي فيروس كورونا الذي خيم بظلاله على الأجواء الرمضانية هذا العام. فكيف هي الحال في الدول العربية؟
فقراء العالم في شهر رمضان، ودور قادة الأديان في دعم الحرب على الجوع في بريطانيا، وتأثير الانخفاض التاريخي في سعر النفط على اقتصاد العالم، هي بعض القضايا التي تلقى اهتمام الصحف البريطانية.