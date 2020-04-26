بالصور: المسلمون يحتفلون بشهر رمضان وسط انتشار فيروس كورونا

مجموعة من الصور لطريقة تعامل المسلمين حول العالم مع شعائر واحتفالات شهر رمضان التي تتمتع بخصوصية كبيرة لديهم وسط انتشار فيروس كورونا.

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مسلم يصلي وحيدا في أحد المساجد مدينة كاتماندو في نيبال وسط إغلاق كامل تفرضه الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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الحرم المكي، الذي كان يكتظ بالمصلين طوال شهر رمضان في الأوقات العادية، شبه فارغ في الأيام الأولى من رمضان.

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إمام مسجد في ولاية نيويورك الأمريكية أذن لصلاة الظهر في هذا المسجد الخالي من المصلين.

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في باكستان بعض الزبائن يحافظون على مسافات التباعد الاجتماعي أثناء شراء طعام الإفطار.

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رجل يتناول إفطار رمضان أمام مسجد دلهي جاما المغلق في إطار قيود الإغلاق المفروضة على الهند.

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إمرأة تصلي في أحد أزقة المدينة القديمة في القدس.

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حظر السفر مطبق في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، أثناء رمضان.

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الحياة الطبيعية تعود إلى نيامي، عاصمة النيجر، تدريجيا بعد مظاهرات خرجت احتجاجا على القيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك الحظر المفروض على صلاة الجماعة.

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منزل مصري مزين بزينة شهر رمضان في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية في دلتا مصر حيث يستمر فرض حظر تجوال ليلي في عموم البلاد.