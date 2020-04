مصدر الصورة PA Media Image caption آل باتشينو ومارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو في مهرجان لندن السينمائي العام الماضي

ستجتمع المهرجانات السينمائية الكبرى - بما في ذلك برلين، كان، تورنتو والبندقية - في حدث عبر الإنترنت.

وسيستضيف يوتيوب بدءاً من 29 مايو/أيار، مهرجان "We Are One: A Global Film Festival".

ويأتي ذلك بعد أن تسبب فيروس كورونا في تعطيل العديد من الأحداث الدولية، حيث توقفت صناعة الأفلام.

وسيساعد البديل الرقمي لمدة 10 أيام على جمع الأموال لصندوق الاستجابة للتضامن في مواجهة "كوفيد-19" التابع لمنظمة الصحة العالمية وما بعده.

ويشارك 20 مهرجاناً من جميع أنحاء العالم بما في ذلك مهرجان لندن السينمائي، مهرجان القدس السينمائي، مهرجان مومباي السينمائي ومهرجان مراكش السينمائي الدولي، بالإضافة إلى مهرجان صندانس السينمائي ومهرجان تريبيكا السينمائي.

وانضم تريبيكا، الذي شارك في تأسيسها روبرت دي نيرو وجين روزنثال في نيويورك، إلى عمالقة البث المباشر لعرض الحدث على الإنترنت بعد أن أجبر على تأجيل مهرجان هذا العام.

وهم يأملون في أن "يوحد منظمي المهرجانات السينمائية والقائمين على إعداد برامجها والفنانين والكتاب للترفيه عن الجمهور وتقديم المساعدة لهم في جميع أنحاء العالم".

"إلهام وبث روح الوحدة"

وقال روزنثال "غالباً ما نتحدث عن دور الفيلم القوي الفريد في إلهام وتوحيد الناس رغم الحدود والاختلافات للمساعدة في تضميد جراح العالم".

"كل العالم بحاجة إلى ما يواسيه ويضمد جراحه الآن".

وسيشمل الحدث المجاني الأفلام القصيرة، الوثائقية، الموسيقى، الكوميديا والمحادثات وسيتوفر جدول كامل قريباً من حدث الشهر المقبل.

ووفقاً للموعد الأخير، لا يُتوقع وجود أي أفلام مجدولة لمهرجانات 2020 القادمة لأسباب مالية وحقوقية.

وفي الشهر الماضي، تم تأجيل مهرجان كان السينمائي بسبب الفيروس.

وقال رئيس المهرجان بيير ليسكور والمندوب العام تييري فريمو إنهم "فخورون" بالمشاركة في المهرجان عبر الإنترنت، بدلاً من ذلك.

"نحن فخورون بالانضمام إلى المهرجانات الشريكة لنا لتسليط الضوء على الأفلام والمواهب غير العادية حقاً، مما يتيح للجمهور تجربة الفروق الدقيقة في سرد القصص من جميع أنحاء العالم والشخصيات الفنية لكل مهرجان".

ووفقا للموقف الراهن، فإنهمن المزمع أن تقام نسخة معدلة من مهرجانات تورونتو والبندقية ولندن الخريف المقبل، وأُقيم مهرجان برلين في أواخر فبراير/شباط. الماضي.