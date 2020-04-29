لمحة عن نجم "المليونير المتشرد" عرفان خان

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توفي نجم بوليوود عرفان خان، الذي لمع نجمه عالمياً عن دوريه في فيلمي Slumdog Millionaire و Jurassic World عن عمر يناهز 53 عاماً.

ولد عرفان خان في ولاية راجستان عام 1967 وهو سليل أسرة مسلمة ميسورة الحال واسمه الحقيقي عند الولادة كان صاحب زادة عرفان علي خان. والدته تنتمي إلى اسرة ملكية أما والده فكان رجل اعمال ميسور الحال. تخلى عرفان عن اسم صاحب زادة لأنه يدل على منبته الطبقي الميسور.

وتعرض للإعقتال مرتين عند دخوله الى الولايات المتحدة بسبب تشابه اسمه مع اسم احد الأشخاص الذين كانت تبحث عنه السلطات الأمريكية.

تميز خان بأدائه الدقيق والواضح، حيث وصفه الكثيرون بأنه أحد الممثلين الأكثر موهبة في الهند. وكان يحظى باحترام كبير في الأوساط الفنية.

في عام 2018 ، كشف خان عن إصابته بورم سرطاني في الغدد الصماء، وهو مرض نادر يصيب الخلايا التي تطلق الهرمونات في مجرى الدم. وخضع لاحقاً للعلاج في أحد مستشفيات لندن.

مصدر الصورة NBCUniversal Image caption انتقل عرفان خان من بوليوود الى هوليوود

وبعد شهرين من إعلان مرضه، كتب رسالة مفتوحة عن تجربته في العلاج من مرض السرطان تحدث فيها عن "شدة ألمه و حالة عدم اليقين" في الحياة. تعاطف معه مئات الآلاف من معجبيه في جميع أنحاء العالم.

ماذا نعرف عنه؟

سطع نجم الممثل عرفان خان عالمياً بعد مشاركته في فيلم "المليونير المتشرد Slumdog Millionaire " الحائز على ثماني جوائز أوسكار و"العالم الجوراسي " Jurassic World.

شارك خان في أكثر من 100 فيلم سينمائي والعشرات من المسلسلات التلفزيونية، وسطع نجمه ليس في الهند فقط بل في جميع أنحاء العالم.

في عام 2013 فاز بجائزة السينما الوطنية في الهند عن فيلم Paan Singh Tomar ، وهو فيلم لعب فيه خان دور البطولة حيث جسد تحول شخصية رياضية بارزة إلى قاطع طريق.

كما فاز في العام نفسه، بجائزة "اختيار المشاهدين" في مهرجان "كان" السينمائي عن فيلم The Lunchbox . وكان الفيلم الهندي الوحيد الذي تم اختياره للمنافسة في مهرجان لندن السينمائي في ذلك العام.

شارك في الفيلم البريطاني –الهندي The Warrior الذي فاز بجائزة البافتا للمخرج آصف كاباديا.

كما تم إدراجه في القائمة المختصرة لدخول المملكة المتحدة الرسمي لجوائز الأوسكار ولكن أزيل لاحقاً لسبب وهو أن اللغة الهندية ليست أصلية في بريطانيا.

ناقد

كان خان ينتقد نمطية الأفلام الهندية التي تكثر فيها عرض الأغاني والرقصات بشكل مبالغ حسبما صرح في إحدى حواراته مع بي بي سي الآسيوية.

وقال في لقاء له مع بي بي سي: "في الماضي، في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، كانت لدينا لغتنا الفريدة الخاصة بنا واستخدمت الأغاني بطريقة خيالية جداً، كانت الأغاني هي مصدر قوة الفيلم".

وأضاف "الآن أصبحنا راضين، فباتت الأغاني عبئاً، وهو السبب الذي أدى إلى عدم توقف الجماهير العالمية في الغرب عن متابعتنا، لأنه لا توجد مصداقية".

ومن أشهر أفلامه باللغة الإنجليزية هي (The Amazing Spider-Man) و (Life Of Pi ).

"عمل متميز"

عندما كان يتحدث في إحدى مقابلاته مع مقدم الشبكة الآسيوية بوبي فريكشن في ذكرى مرور مئة عام على صناعة السينما الهندية، وتحديداً عن أول فيلم إيمائي هندي أنتج عام 1913، سأله المقدم عما يعني ذلك بالنسبة إليه.

أجاب خان منتقداً: "لا توجد لدينا العديد من مصادر الترفيه في الهند، وهذا هو سبب استمرار نجاحنا في الهند مئة عام".

وأوضح أنه "كانت هناك أعمال رائعة نقوم بها في الماضي، كان لدينا مخرجون رائعون، وأفلام تم إنتاجها بما يسمى بالنمط الهندي التي تتخللها الأغاني والرقصات، ورغم ذلك، كانوا يستخدمون تلك التقنيات من أجل معالجة قضايا المجتمع، إلا أننا فقدنا ذلك السحر".

وأضاف "صحيح أننا بقينا حاضرين منذ مئة عام، لكن هذا لا يعني أن لدينا أي سبب للاحتفال به".

وتجنب خان التمثيل في الأفلام الخفيفة، تلك التي لا تترك أي أثر على المشاهد بعد فترة قصيرة من مشاهدته.

"أحاول أن ألعب أدواراً في أفلام تترك أثراً أطول، تلك التي تخاطبك وتجعلك ترغب بمشاهدته مرات ومرات، فأفضل الأفلام هي التي تترك أثراً لفترات أطول".

وجاء في البيان الذي أصدرته شركته للعلاقات العامة والتي أكدت وفاته: "غادرنا خان إلى السماء، محاطاً بمحبيه وعائلته، تاركاً وراءه إرثاً مميزاً به، لروحه السلام".