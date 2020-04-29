صورة أطفال في مخيم للاجئي الروهينجا تفوز في مسابقة للتصوير

مصدر الصورة K M ASAD

فاز المصور الفوتوغرافي كي إم أسد بجائزة مسابقة "بِنْك ليدي" للتصوير الفوتوغرافي للطعام لهذا العام، على صورة التقطها لأطفال يصطفّون في طابور للحصول على الطعام في مخيم كبير للاجئي الروهينجا بمدينة كوكس بازار في بنغلاديش.

أكثر من مليون شخص يعيشون في مخيم للاجئين، فرض عليهم وباء كورونا حصارا ضمن إجراءات الإغلاق.

تقول كارولين كينيون، مؤسسة الجائزة ومديرتها: "هذه الصورة الحية تعبّر عن زمننا أصدق تعبير. العالم في براثن كوفيد-19، والحياة التي اعتدنا عليها، أيا كان نمطها، قد تعلقت".

وتضيف كارولين: "هذه الصورة لأطفال الروهينجا اللاجئين تذكرنا بهشاشة الحياة، وبأن الحاجة إلى الطعام من أجل البقاء تجمع بيننا جميعا حول العالم - إننا جميعا سواسية".

انتقى حكام الجائزة من بين تسعة آلاف صورة من أكثر من 70 دولة، وأُعلنت الجوائز عبر الإنترنت في مؤتمر مباشر.

وهذه بعض الصور الفائزة في فئات المنافسة، وعليها أوصاف كتبها ملتقطوها:

أحضر الصيد للبيت: صيد الصباح، لـ زاي يار لين، ميانمار

مصدر الصورة Zay Yar Lin Image caption ثلاثة صيادين يطرحون شباكهم في بحيرة على مقربة من جسر "يو بين"، ماندالاي، ميانمار

مدوّنو الأطعمة: ماعون به يقطين، لـ إيمي تويغر، المملكة المتحدة

مصدر الصورة Aimee Twigger Image caption "ماعون يقطين خريفي، الصورة مستوحاة من عمل للفنان فيرمير. تركنا اليقطين في ماعون على مقربة من النافذة قبل التقاط الصورة. وقد راقت لي الإضاءة والألوان".

طعام من أجل العائلة: أوليك يتناول الخبز، لـ أنّا فلوداركزيك، بولندا

مصدر الصورة Anna Włodarczyk Image caption "طفلي أوليك يتناول الخبز في الصيف بمنزل شمالي بولندا"

طعام في الحقل: عندما تكون الخلية ملآنة، لـ شياودونغ سان، الصين

مصدر الصورة Sun Xiaodong Image caption "قبل قطف العسل، يحرص النحّال على إبعاد النحل بحرص عن خلاياه

منسِّق أطعمة: سمك الهلبوت والفجل، لـ نيكول هيرفي، المملكة المتحدة

مصدر الصورة Nicole Herft Image caption محاولة أخرى للإبقاء على المنظر. سمك مُقدّد في الأسفل، تعلوه شرائح الفجل - تحيط بهما حاشية من الزبادي وزيت الجمبري موشّاة بقطع صغيرة من الأعشاب

طعام عالمي (إنتركونتننتال) على المائدة: منظره يجعله عزيزا على التناول، لـ ساندي وود، المملكة المتحدة

مصدر الصورة Sandy Wood Image caption "مَن سيلتقط الصورة الأفضل؟ ثلاث شخصيات مؤثرة على إنستغرام يلتقطون صورا للطعام في احتفال خاص بالتواصل الاجتماعي".

فئة الشباب (15-17) عاما: مؤمنون يتشاركون طعامهم، لـ سِنجون لي، الهند

مصدر الصورة Sangjun Lee Image caption أناس يتشاركون طعامهم في طقس هندوسي يسمى "شرادها"، حيث ينشدون ترانيم الشكر ويترحمون على موتاهم

بورتريه غذائي من "ماركس آند سبنسر": تين مخبوز، لـ ليام ديسبوي، المملكة المتحدة

مصدر الصورة Liam Desbois Image caption "تين مخبوز مع جوز الهند، والعسل، والزعتر"

فئة الأطفال تحت عشر سنوات: تفاح، لـ سكارلت بلانش، المملكة المتحدة

مصدر الصورة Scarlett Blanch Image caption "تفاح للبيع على بَسطة في سوق"

مصور أطعمة الزفاف من "شمبانيا تايتنغر": حلوى فقط، لـ توماس ألكسندر، المملكة المتحدة

مصدر الصورة Thomas Alexander Image caption "نادلة تقدم الحلوى للعروسين السعيدين في مأدبة زفاف"

على الهاتف: أسماك إيليش، لـ آزم خان روني، بنغلاديش

مصدر الصورة Azim Khan Ronnie Image caption "إيليش، نوع من السمك، للبيع في بنغلاديش"

منظر واحد يصور المشهد: صلصة الخل، لـ كاي سيبيل، ألمانيا

مصدر الصورة Kai Stiepel Image caption "لعمل صلصة الخل، عليك أن تخلط مكونات أحيانا تستعصي على الخلط"

تفاحة في يوم من "بِنك ليدي": فتاة الكراميل، لـ ديانا كاوولتشيك، بولندا