إيمينيم "احتجز متسللاً" في غرفة معيشته

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال إيمينيم إنّ ألبومه ليس للأشخاص الذين "يشعرون بالإهانة أو الغضب بسهولة"

احتجز إيمينيم شخصاً تسلل إلى منزله الشهر الماضي، بحسب ما أكد ممثل عنه لـ"بي بي سي".

واستيقظ النجم على إنذار أمن في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن اقتحم شخص منزله المسيّج في ديترويت.

ووجد المغني البالغ من العمر 47 عاماً الدخيل في غرفة معيشته. وصل حارسه الأمني ​​بعد ذلك بوقت قصير، لتليه الشرطة بعدها.

وألقي القبض على المشتبه به في ما بعد وهو لا يزال رهن الاحتجاز.

ويعتقد أنّ المتسلل دخل عبر الجزء الخلفي من المنزل، بينما كان حارس أمن مغني الراب أمام مدخل العقار.

واستيقظ النجم، واسمه الحقيقي مارشال ماذرز، على إنذار أمني ليجد المتسلل في غرفة معيشته.

وفقًا لمصدر تحدث إلى موقع "إي تي أونلاين"، جاء حارس إيمينيم لمساعدته بعد فترة وجيزة من احتجاز الأخير للمتسلل.

إيمينيم هو واحد من أكبر نجوم الهيب هوب في العالم، ووصل إلى المركز الأول في الألبومات الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام بألبومه الأخير"ميوزك تو بي موردرد باي".

وبعد فترة وجيزة من إصداره للألبوم، ردّ إيمينيم على الانتقادات التي طالت كلمات بعض كلمات الأغاني الجديدة قائلاً إنّ الألبوم "لم يتمّ صنعه للأشخاص شديدي الحساسية".

ونشر إيمينيم الشهر الماضي منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي احتفل فيه بمرور 12 عاماً على تخليه عن استخدام الحبوب المخدرة.