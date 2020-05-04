وفاة المغني الجزائري حميد شريط – إيدير – عن 70 عاماً

مصدر الصورة GETTY Image caption نشأ إيدير محاطاً بالأغاني والإيقاعات ناس القبائل

توفي المغني الجزائري حميد شريط المعروف باسم "إيدير" في فرنسا عن عمر يناهز السبعين عاما.

وتوفي بطل الحضارتين القبائلية والبربرية الذي لم يكلّ، بمرض رئوي.

وأصبح إيدير معروفاً على المستوى الدولي في السبعينيات عبر تهويدته الشهيرة "أفافا إينوفا" وعاد مجدداً إلى المشهد الفني عام 1993.

وفي تحية للمغني، وصفه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ"أيقونة الفن الجزائري"، وقال إن "الجزائر خسرت أحد آثارها".

وأعلن منشور على صفحته الرسمية على "فايسبوك" وفاته.

وورد في المنشور "يؤسفنا أن نعلن وفاة أبينا (أب الكل)، إيدير، السبت الثاني من أيار- مايو الساعة التاسعة والنصف مساء. ارقد بسلام بابا".

ونشأ إيدير محاطاً بأغاني وإيقاعات ناس القبائل مع أنه كان يدرس ليصبح عالم جيولوجيا حتى ظهوره بالصدفة على راديو الدولة عام 1973.

وهو صعد في اللحظة الأخيرة من وصلة مغنٍّ آخر وجرت الإشادة بأدائه على نطاق واسع.

مع ذلك، كان على مسيرته في التسجيل أن تنتظر إلى حين إنهائه الخدمة العسكرية.