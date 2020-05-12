مصدر الصورة Getty Images Image caption أثار المرض جدلا لغويا

الخبز مذكر والجعة مؤنثة. في اللغة الفرنسية لكل اسم جنس، مذكر أو مؤنث، ومرض كوفيد-19 ليس استثناءً، ويجب استخدام أداة التعريف المؤنثة معه.

تستخدم اللغة الفرنسية حرف التعريف المناسب مع كل كلمة، "Le" مع المذكر و "La" مع المؤنث.

وقد اصطلح على اعتبار مرض كوفيد-19 مؤنثا، فقد قالت الأكاديمية الفرنسية في بيان نشر على موقعها على الإنترنت تحت عنوان "استخدام خاطئ" إن ذلك محبذ.وعبرت الأكاديمية عن أسفها لاستخدام أداة التعريف المذكرة مع المرض "كوفيد -19"، أي نفس أداة التعريف المستخدمة مع الفيروس المسبب له، فيروس كورونا الذي اعتبر مذكرا.

وشرحت الأكاديمية أن جنس الكلمة المختصرة رهن بجنس الكلمة الدالة عليها، وفي حالة كوفيد-19 الكلمة هي "مرض" وهي مؤنثة في اللغة الفرنسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد عاملت المرض على أنه مؤنث في منشوراتها، كما استخدمها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والمواقع الحكومية ووسائل الإعلام.

ويوصي اللغة الفرنسية في مقاطعة كيبيك بدوره باعتبار المفردة مؤنثا، كما أصدرت الأكاديمية الملكية الإسبانية بيانا بهذا المغزى، استنادا إلى نفس المبدأ القواعدي.

ومن المعلوم أن أعضاء الأكاديمية الفرنسية هم في العادة رجال مسنون محافظون يرتدون زيا رسميا ويحملون سيفا ويعرفون بالخالدين.

وقد انتطرت الأكاديمية حتى العام الماضي لاستخدام صيغة المؤنث للإشارة لمهن كالطب والتدريس.