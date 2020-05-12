فيروس كورونا: ديزني لاند في شنغهاي تستقبل الزائرين من جديد

التعليق على الصورة،

بدأ العمل في مدينة الألعاب بعد تقليل العدد المسموح به من الزائرين، وهو ما جاء عقب تراجع حالات الإصابة في الصين والبدء في تخفيف القيود على الحياة تدريجيا. فقد سجلت الصين 17 حالة إصابة جديدة الاثنين، وهي أكبر زيادة يومية منذ 28 أبريل/ نيسان. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 82918، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 4633.