فيروس كورونا: ديزني لاند في شنغهاي تستقبل الزائرين من جديد
فتحت مدينة ألعاب ديزني لاند في شنغهاي أبوابها أمام الزائرين بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.
فتحت مدينة ألعاب ديزني لاند في شنغهاي أبوابها أمام الزائرين بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.
ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 106، والصين تمدد عطلة العام الجديد في محاولة لاحتواء المرض.
في المدن الكبرى يشكل انتشار فيروس كورونا مبعث قلق حقيقي. هناك بعض التحديات التي يجب أن يُنظر إليها بعين الاعتبار، وكذلك الطريقة التي تعاملت بها مدن حول العالم مع فيروس كورونا حتى الآن.