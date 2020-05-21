امرأة تفوز بلوحة لبيكاسو قيمتها مليون يورو في يانصيب خيري

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فازت امرأة إيطالية بلوحة رسمها الفنان الإسباني، بابلو بيكاسو، وتبلغ قيمتها نحو مليون يورو، (1.1 مليون دولار)، في عملية سحب على يانصيب خيري، مخصص لجمع الأموال لمشاريع المياه في أفريقيا.

وكانت الفائزة قد حصلت على بطاقة المشاركة في اليانصيب كهدية.

وسحبت أرقام البطاقة الفائزة خلال بث حي في دار كريستي للمزادات بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وأُجِّل الحدث، الذي نظم لجمع تبرعات لصالح جمعية خيرية تسمى كير تعمل في على دعم مشاريع توفير المياه النقية في أفريقيا، مرتين - أولا لبيع مزيد من التذاكر، ثم بسبب القيود المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وقد رسمت لوحة بيكاسو، "طبيعة صامتة"أو "نيتر مورتي"، في عام 1921، وهي لوحة زيتية تجريدية ذا ت مقاس صغير: 9 بوصات عرضا و 18 بوصة طولا (23 سنتيمتر على 46 سنتيمتر) ، وتظهر كوبا من شراب كحولي وصحيفة على طاولة.

وجمعت الجمعية الخيرية ما قيمته 5.1 مليون يورو من خلال بيع 51000 بطاقة يانصيب مشاركة في السحب. وسعرت البطاقة الواحدة بمائة يورو. وبيع نحو 29% من البطاقات في فرنسا ثم في الولايات المتحدة وسويسرا.

وقال منظمون للحدث إن 4.2 مليون يورو من عائدات عملية البيع ستذهب إلى مشاريع المياه النقية في المدارس والقرى في مدغشقر، والمغرب، والكاميرون.

وسيحصل ديفيد نهماد ، وهو ملياردير من إمارة موناكو يجمع التحف الفنية وزود القائمين على المزاد باللوحة الفنية، على 900000 يورو.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو بابلو بيكاسو في المغرب

وأشار المنظمون إلى أن نهماد قد تبرع أيضا بمبلغ 100000 يورو لـ "جمعية كير الخيرية".

وقالت منظمة الحفل، بيري كوشين، لوكالة رويترز "كان بيكاسو يحب أن تجري عملية مثل هذه، لأنه كان شخصا له اهتمام كبير بالقضايا الإنسانية والاجتماعية".

واختتمت حديثها قائلة "أوضحت أزمة كورونا أن من المهم غسل اليدين، ولن يتم القيام بذلك سوى بالمياه النظيفة".