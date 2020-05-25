Image caption توني هول يتحدث عن مستقبل بي بي سي، والدور الذي لعبته المؤسسة خلال أزمة وباء كورونا

قال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الناس "توجهوا إلى بي بي سي بأعداد كبيرة، خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي حديثه إلى "أندرو مار" مقدم البرامج في بي بي سي، قال توني هول إن 94 في المئة من سكان بريطانيا توجهوا إلى بي بي سي، من أجل "المعلومات أو الترفيه أو التعليم" خلال الوباء.

وقال إنه "يحيي" العاملين بالمؤسسة، الذين قاموا بإعداد محتوى "ممتاز"، على الرغم من أن 92 في المئة من القوى العاملة يعملون الآن من المنزل.

وأضاف أن بي بي سي يمكن أن تخسر 125 مليون جنيه استرليني من الإيرادات، بسبب وباء كورونا.

وقال اللورد هول أيضا إنه يدرك الحاجة إلى "نقاش واسع"، حول مستقبل بي بي سي وطريقة تمويلها.

وقال المدير العام، الذي من المقرر أن يغادر منصبه في الصيف المقبل، إن الجمهور الأصغر سنا عاد إلى بي بي سي خلال فترة الإغلاق، مع ظهور عروض حققت نجاحات هائلة مثل مسلسل Normal People أو "أشخاص عاديون".

وقالت المؤسسة إن 94 في المئة من الجمهور البريطاني استخدموا بي بي سي، في الأسبوع الثالث من مارس/ آذار، عندما بدأ تطبيق التباعد الاجتماعي في بريطانيا، مع وصول 86 في المئة من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16إلى 34 عاما، أيضا إلى محتوى بي بي سي.

وأرجع اللورد هول هذا النجاح إلى "أكبر برنامج تعليمي للمؤسسة على الإطلاق"، بالإضافة إلى إطلاق Culture in Quarantine وهي خدمة للفنون والثقافة، يقول هول إنها تحافظ على "إبقاء الفنون حية في منازل الناس، وتدعم قطاع الفنون خلال هذه الأوقات الصعبة".

وتحدث عن خطط إعادة قناة "بي بي سي ثري" كقناة تلفزيونية عادية، بعد أربع سنوات من انقطاعها عن البث الحي وبثها عبر الإنترنت لتوفير التكاليف.

وقال اللورد هول إن الخطط الأولية حققت "نجاحا رائعا ومبدعا"، وأظهرت "أهمية تطوير خدمة iPlayer الخاصة بنا وتطوير التقنيات الصوتية، والتأكد من أن خدماتنا الجديدة في الصدارة بالنسبة للجماهير الشابة".

مصدر الصورة BBC Pictures Image caption جذب مسلسل "أشخاص عاديون" جمهورا قياسيا، لقناة بي بي سي ثري عبر خدمة iPlayer

ومع ذلك، اعترف هول بأن بي بي سي قد تخسر 125 مليون جنيه إسترليني نتيجة وباء كورونا، ما يعني أنه يجب عليها أن تنفق "بحكمة" في المستقبل.

وتواجه هيئة الإذاعة البريطانية ضغوطا مالية، بعد أن أجبرت على تأجيل موعد انتهاء برنامج الإعفاء من رسوم رخصة التلفزيون، لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.

كما اضطرت المؤسسة إلى تأجيل خطط لإلغاء 450 وظيفة، وقالت إن هناك شكوكا حول الإيرادات التجارية.

وقال اللورد هول إنه يأمل في المستقبل أن يكون هناك "نقاش واسع"، حول كيفية تمويل هيئة الإذاعة البريطانية بعد عام 2027، عندما ينتهي الميثاق الحالي.

وأضاف: "السؤال هو ما أفضل طريقة لتمويل ذلك عموما؟ بحيث يحصل الجميع على شيء يمكننا جميعا مشاركته".

وتابع: "آمل حتى عندما أغادر منصبي، أن يمكنني المشاركة في هذا النقاش، ويجب أن نبحث في أسهل طريقة للدفع، والتعلم مما يحدث في البلدان الأخرى، وهل هناك طرق أكثر عدلا للدفع؟ ولكن أساس كل ذلك هو فكرة بي بي سي التي تقدم شيئا للجميع".

يأتي ذلك بعد أن أطلقت الحكومة حملة مشاورات عامة، حول ما إذا كان يجب وقف اعتبار عدم دفع ثمن رخصة التلفزيون جريمة جنائية، الأمر الذي حذرت هيئة الإذاعة البريطانية، من أنه سيكلف المؤسسة أكثر من مليار جنيه استرليني على مدى خمس سنوات.