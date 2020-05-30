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توفي الممثل المصري حسن حسني في إحدى مستشفيات القاهرة فجر السبت عن عمر يناهز 89 سنة.

وبحسب تقارير، فإن الوفاة جاءت إثر أزمة قلبية تعرض لها الفنان الراحل.

وولد حسني في القاهرة عام 1931، وظهرت ميوله الفنية مبكرا في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.

وبدأ الممثل المعروف حياته الفنية في المسرح، لكن بداية تعرفه على الجمهور كانت في التلفزيون من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" بطولة عبد المنعم مدبولي.

وخلال مسيرته السينمائية، عمل حسني مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم نور الشريف في فيلمي "الكرنك" و"سواق الأتوبيس"، وأحمد زكي في فيلم "الهروب" و"زوجة رجل مهم".

كما عمل مع عدد من أكبر المخرجين، من بينهم محمد خان، وعاطف الطيب، ورضوان الكاشف.

وكان عقد التسعينيات من القرن العشرين نقطة انطلاق حسني إلى النجومية في عالم السينما والانتشار المكثف ليتحول إلى عامل مشترك بين العديد من الأفلام.

ولم تقتصر موهبة حسني على الكوميديا، إذ برع أيضا في أدوار كبار المسؤولين في أفلام "البريء"، و"الهروب"، و"زوجة رجل مهم"، علاوة على مجموعة من أدوار الشر.

وحصل حسن حسني على جائزة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نسخة 2018، وذلك عن مجمل أعماله التي شكلت تاريخا مهنيا طويلا في عالم الشاشة الكبيرة.

كما كرمه مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الرابعة في ديسمبر/ كانون الأول 2019.