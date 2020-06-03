"تايغر كينغ" يخسر حديقة حيواناته

مصدر الصورة NETFLIX Image caption تايغر كينغ مع احد نموره

سيجري تسليم حديقة الحيوانات التي كان يملكها سابقاً نجم وثائقي نتفليكس "تايغر كينغ" إلى امرأة كان قد أدين بمحاولة قتلها.

ومنح قاض فدرالي كارول باسكين السيطرة على حديقة حيوانات قديمة لجو إيكزوتيك في أوكلاهوما، كجزء من حكم بقيمة مليون دولار في نزاع حول العلامة التجارية.

ويقضي جو إيكزوتيك حالياً حكماً بالسجن لمدة 22 سنة بسبب تورطه في مخطط قتل عبر استئجار قتلة وإساءة معاملة الحيوانات.

وقد أمر المشغل الحالي لحديقة الحيوان بالمغادرة خلال 120 يوم. ويروي "تايغر كينغ" الذي حصد شعبية كبيرة على "نتفليكس" في آذار- مارس الماضي، حياة جو إيكزوتيك الملونة ومنافسته مع باسكين، مالكة محمية للحيوانات في فلوريدا.

وامتدت المنافسة إلى درجة أن إيكزوتيك – واسمه الحقيقي جوزيف مالدونادو باساج – استخدم شعارات تشبه تلك التي تملكها شركة باسكين "بيغ كات ريسكيو".

وقد رفعت باسكين دعوى قضائية على إيكزوتيك بسبب انتهاك العلامة التجارية عام 2011، في قضية انتهت بعد عامين مع أمر الأخير دفع مليون دولار أمريكي لشركة باسكين.

وفي عام 2016، رفعت شركة "بيغ ريسكيو كات" دعوى قضائية على والدة إيكزوتيك، شيرلي شريبفوغل، مدعيةً أنه نقل ملكية الحديقة الى والدته بطريقة احتيالية ليتجنب الدفع لباسكين ولدائنين آخرين.

وبحسب الوثائق التي نشرت على الانترنت، وجد القاضي المحلي سكوت ل. باك أن نقل الملكية جرى لتفادي وقوع الحديقة بيد شركة باسكين.

وقد جرى إبلاغ جيف لوي، الشريك السابق لإيكزوتيك بإخلاء المكان في واينيوود في أوكلاهوما وبإزالة كل حيواناته النادرة.