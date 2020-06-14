العثور على نجم بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت ميتا في شقته

مصدر الصورة Getty Images Image caption عرف بشكل خاص بأدائه دور لاعب الكريكت الهندي الشهير ماهيندرا دوني

عثر على أحد أكبر نجوم بوليوود، سوشانت سينغ راجبوت، م داخل شقته في مدينة مومباي الهندية.

وتعتقد شرطة مومباي أنّ الممثل أنهى حياته بنفسه، عن 34 عاماً، بعد أيام قليلة على وفاة مديرة أعماله السابقة.

ونال راجبوت شهرة واسعة بالتمثيل في التلفزيون والسينما، وعرف بشكل خاص بأدائه دور لاعب الكريكت الهندي الشهير ماهيندرا دوني، في فيلم عن حياته، أنتج عام 2016.

ومع انتشار خبر رحيله، كتب كثر معبرين عن تأثرهم، ومن بينهم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي وصفه بأنه "ممثل شاب مشرق رحل في وقت مبكر جداً".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @narendramodi Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) ١٤ يونيو ٢٠٢٠

ولد راجبوت في ولاية بيهار الشرقية، وترك دراسته الجامعية في مجال الهندسة، لامتهان التمثيل والرقص.

وكانت انطلاقته في بوليوود عام 2013، مع فيلم "كاي بو تشي" الذي حظي بردود فعل إيجابية كثيرة في مهرجان برلين السينمائي ذلك العام.

وآخر أفلامه حمل عنوان Chhichhore، وصدر العام الماضي. وقال مخرج العمل، نيتش تيواري، إنّه تحدّث إلى راجبوت الأسبوع الماضي.

وقال تيواري في تصريح صحفي: "أعجز عن إيجاد الكلمات. لقد تبادلنا الرسائل النصية الأسبوع الماضي كما نفعل عادةً. كان بمثابة أخ صغير لي".

وفي آخر منشور شاركه مع متابعيه البالغ عددهم 10.2 مليون على انستغرام، في 3 يونيو/حزيران الحالي، تحدّث الممثل عن والدته الراحلة. وشارك صورة أمه التي توفيت عام 2002، عندما كان مراهقا. وكتب: "الماضي المشوّش يتبخّر مع قطرات الدموع".

وكانت مديرة أعماله السابقة، ديشا ساليان، توفيت قبل أيام عن 28 عاماً، بعدما سقطت من الطابق الرابع عشر لأحد أبنية مومباي. ولم تحدد الشرطة بعد إن كان السقوط حادثاً أم انتحاراً.

وعند وفاتها، كتب راجبوت في قصة على انستغرام: "إنّه خبر مؤلم. تعازي الحارة لعائلة ديشا وأصدقائها".

وبوفاة راجبوت، تفقد بوليوود أحد أبرز نجومها، في عام صعب شهد رحيل اثنين من كبار أيقوناتها راشي كابور، وعرفان خان، في أبريل/نيسان الماضي، بفارق أيام قليلة عن بعضهما البعض.