وفاة الممثل البريطاني إيان هولم عن 88 عاماً

مصدر الصورة PA Media Image caption تم ترشيح السير إيان لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم "شاريوتز أوف فاير"

توفي السير إيان هولم الممثل المسرحي والسينمائي، الذي لعب دور بيلبو باغينز في سلسلة أفلام "ذا لورد أوف ذا رينغز"(سيد الخواتم)، عن 88 عاماً.

ولعب السير إيان، الذي رشح لنيل جائزة الأوسكار عن دور مدرب الركض الأولمبي سام موسابيني في "شاريوتز أوف فاير"، دور آش في فيلم "آليان" عام 1979.

وقال وكيل أعماله في بيان "بحزن شديد يمكننا تأكيد وفاة الممثل السير إيان هولم هذا الصباح عن 88 عاماً".

وأضاف "لقد توفي بسلام في المستشفى بحضور عائلته وفريق الرعاية".

مصدر الصورة PA Media Image caption بدأ السير إيان حياته المهنية في المسرح

وأكد وكيل أعماله أن مرضه مرتبط بداء الباركينسون.

وهولم، الذي لعب أيضاً دور دكتور ويليس في "مادنيس أوف كينغ جورج" (جنون الملك جورج)، تدرب بشكل كلاسيكي وقدّم عروضاً لا تنسى في العديد من المسرحيات.

وتذكّره المسرح الوطني بأنه "ممثل استثنائي" قام بأداء دور "الملك لير" عام 1997 وصنع "ذكريات رائعة".

وتذكّره صموئيل ويست، الذي لعب والده تيموثي دور غلوستر في مسرحية "الملك لير"، على تويتر قائلاً إنه طلب من أعضاء فريق الممثلين الأكبر سناً تطويل لحاهم.

وبدأ السير إيان في دور ليني في "ذا هوم كامينغ" عام 1965، للكاتب هارولد بنتر.

Image caption وأدى هولم بدور البطولة في فيلم "ذا شيري أورشارد"

ومع ذلك، انقطع عن المهنة لمرحلة قصيرة بعد أن تطور لديه رهاب الأداء أمام الجمهور، أثناء إنتاج فيلم "ذا آيس مان كوميث" في عام 1976.

وتركز عمله في المقام الأول في الأفلام، وذلك بفضل الأدوار في أفلام رفيعة المستوى مثل "ذا فيفث إليمنت" وسلسلة "ذا لورد أوف ذا رينغز".

ورُشح هولم لنيل جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عام 1981، عن دوره في فيلم "شاريتوس أوف فاير".

وحصل على جائزة بافتا عن دوره في الفيلم نفسه، وكذلك عن دوره المساعد في "ذا بوفورز غان" في عام 1968.

كذلك لعب السير إيان دور بيلبو في سلسلة "لورد أوف ذا رينغز" للمخرج بيتر جاكسون، بعد أن لعب دور فرودو باغينز لراديو بي بي سي في عام 1981.

وقد أدى بشكل جيد دور بود في سلسلة "ذا بوروويرز" للأطفال عام 1992.

وقال لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في عام 2000 "أنا لم أكن الشخص نفسه مرتين أبداً، ولست من نجوم السينما، لذلك لا يطالب الناس بأن أكون دائماً بالأداء نفسه".

وحصل على لقب الفروسية في عام 1998 لمساهمته في الدراما، بعد لقب الفارس الذي منح له في عام 1989.

Image caption عاد السير إيان إلى المسرح للعب دور الملك لير في عام 1997

وتذكر الممثل الكوميدي إيدي إيزارد، السيرا إيان، قائلاً "ممثل رائع .. سيء جداً أن نراه يرحل".

كما أشاد المخرج إدغار رايت به، واصفاً إياه بأنه "ممثل عبقري جلب حضوراً كبيراً لمقاطع مضحكة، مفجعة ومرعبة".

وغرّد نجم "ليغ أوف جنتلمان" ريس شير سميث "يا له من ممثل .. حياة من العروض الرائعة".

وكان نجم "بيب شو"، روبيرت ويب، من بين العديد من الأشخاص الآخرين الذين عبروا عن احترامهم لـ "ممثل رائع" والذي "يمكن أن يكون مضحكاً جداً أيضاً".