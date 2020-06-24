الحرب العالمية الثانية: روسيا تحتفل بذكرى عيد النصر بعد تأجيله رغم تفشي فيروس كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يظهر وهو يؤدي مهام عمله من دون إجراءات وقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، رغم التدابير المتزايدة التي تتخذها موسكو، مع اقتراب موعد التعديل الدستوري الذي يسمح له بالبقاء في السلطة.