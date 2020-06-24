الحرب العالمية الثانية: روسيا تحتفل بذكرى عيد النصر بعد تأجيله رغم تفشي فيروس كورونا
عدسات الصحافة العالمية تلتقط صورا لاحتفالات روسيا بذكرى "عيد النصر" في الحرب العالمية الثانية، خلال عرض عسكري شامل، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.
عدسات الصحافة العالمية تلتقط صورا لاحتفالات روسيا بذكرى "عيد النصر" في الحرب العالمية الثانية، خلال عرض عسكري شامل، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يظهر وهو يؤدي مهام عمله من دون إجراءات وقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، رغم التدابير المتزايدة التي تتخذها موسكو، مع اقتراب موعد التعديل الدستوري الذي يسمح له بالبقاء في السلطة.
بيلاروسيا أقامت احتفالات شعبية بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية، حضرها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على الرغم من إلغاء روسيا احتفالات هذا العام بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.