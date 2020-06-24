الحرب العالمية الثانية: روسيا تحتفل بذكرى عيد النصر بعد تأجيله رغم تفشي فيروس كورونا

عدسات الصحافة العالمية تلتقط صورا لاحتفالات روسيا بذكرى "عيد النصر" في الحرب العالمية الثانية، خلال عرض عسكري شامل، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

صدر الصورة، Reuters

التعليق على الصورة،

شاركت في احتفالات عيد النصر في الساحة الحمراء في موسكو جنديات من قوات الجيش الروسي

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

أحيت روسيا ذكرى "يوم النصر" الذي تأجل الاحتفال به منذ التاسع من مايو/ أيار الماضي بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

تحتفل روسيا بهذا اليوم تخليدا لذكرى انتصار جيش الاتحاد السوفييتي على القوات النازية في الحرب العالمية الثانية، وهي الحرب التي راح ضحيتها حوالي 20 مليون جندي سوفييتي.

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

شاركت القوات الجوية الروسية في العرض العسكري بإقامة تشكيلات استعراضية أعلى موقع العرض العسكري في وسط العاصمة موسكو.

صدر الصورة، Reuters

التعليق على الصورة،

أجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحتفال بعيد النصر على مضض، لما يتمتع به هذا اليوم من أهمية كبرى لدى البلاد.

صدر الصورة، Reuters

التعليق على الصورة،

شارك في العرض العسكري الذي شهدته العاصمة الروسية موسكو ما يربو على 13 ألف من قوات الجيش الروسي.

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

أُقيمت الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم النصر في الميدان الأحمر في العاصمة موسكو.

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

كانت نهاية "الحرب الوطنية العظمى"، كما تسميها روسيا، لصالح جيش الاتحاد السوفييتي بعد أن استسلمت له قوات ألمانيا النازية.

صدر الصورة، Reuters

التعليق على الصورة،

شهدت احتفالات عيد النصر في موسكو حضور جنديات من وحدات مختلفة من قوات الجيش الروسي

صدر الصورة، Getty Images

التعليق على الصورة،

جاءت احتفالات عيد النصر قبيل تصويت دستوري قد يسمح لبوتين بالبقاء في السلطة لولايتين أخريين

صدر الصورة، Reuters

التعليق على الصورة،

حرصت موسكو على إجراء مراسم الاحتفال العسكرية رغم انتشار فيروس كورونا