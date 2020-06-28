مصدر الصورة Reuters Image caption حملة ترامب الانتخابية استخدمت أغنية لفرقة "رولينغ ستونز" في مؤتمر انتخابي

هددت فرقة "رولينغ ستونز" البريطانية باتخاذ إجراء قانوني ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا استمر في استخدام أغنياتها في الفعاليات الانتخابية.

وأوضح بيان صادر عن الفريق القانوني الخاص بالفرقة أنه يعمل حاليا بالتنسيق مع مؤسسة "بي إم آي" الأمريكية المعنية بحقوق الملكية لوقف الاستخدام غير المرخص به لأغاني "رولينغ ستونز".

واستخدمت حملة ترامب أغنية "أنت لا تستطيع دائما الحصول على ما تريد" للفرقة في مؤتمر انتخابي في تولسا في ولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي.

كما استخدمت نفس الأغنية في الحملة الانتخابية لترامب عام 2016.

وأضاف بيان الفريق القانوني لـ"رولينغ ستونز": "المزيد من الخطوات لمنع الرئيس ترامب من الاستخدام غير المرخص لمواد فرقة رولينغ ستونز في الفعاليات التي تنظمها حملته الانتخابية في المستقبل كان ضروريا بعد أن تجاهلت حملته التنبيهات التي تستهدف وقف هذا الاستخدام".

كما أخطرت "بي إم آي"، نيابة عن "رولينغ ستونز"، حملة ترامب بأن استخدام أغنيات الفرقة دون الحصول على تصريح بذلك سوف يكون خرقا لاتفاقية الحقوق الخاصة بهذه المواد، وهو ما قد يسوغ اتخاذ إجراء قانوني في هذا الشأن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت أسرة نجم الروك توم بتي خطابا موجها إلى حملة ترامب يخطرها بضرورة وقف الاستخدام غير المرخص به لأغنية "لن أتراجع" في المؤتمر الانتخابي الذي انعقد في تولسا.

وقالت أسرة المطرب الأمريكي الراحل، في بيان نشرته على حسابه على موقع تويتر، إن بيتي "لم يكن أبدا ليريد أن تستخدم إحدى أغنياته في حملة تروج للكراهية".

وتوفي بيتي في 2017 بسبب جرعة زائدة من المخدر بعد تناوله عقارا مسكنا للآلام، وكان في ذلك الوقت في السادسة والستين من عمره.

ومن المقرر أن تستمر حملة ترامب على مدار الأشهر المقبلة وسط استعدادات من قبل الرئيس الأمريكي لمواجهة منافسه جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.