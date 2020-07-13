مصدر الصورة Getty Images Image caption سجلت الممثلة مقاطع صوت وأرسلتها إلى المنتجين

قالت الممثلة البريطانية، جوليا صوالحة، إنها "غاضبة للغاية بسبب عدم إشراكها في الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة البريطاني "تشيكين رن Chicken Run"، زاعمة أنه قيل لها إنّ صوتها يوحي بأنه صوت امرأة "متقدمة في السن".

وكانت صوالحة قد شاركت بالفيلم في الجزء الأول عام 2000، وأدت حينها شخصية الدجاجة "جينجر"، وتقول إن استبعادها من هذا الجزء "غير عادل".

وقالت الممثلة إنه "تم نتفها وحشوها وتحميصها رسمياً" في إشارة لدور الدجاجة التي كانت تلعبه، بعد أن قيل لها إنه يجري التفتيش عن ممثلة جديدة لتأدية دورها، لكنها تمنت للفيلم "حظاً سعيداً".

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وطلبت بي بي سي من استوديو آردمان أنيميشن البريطاني وشركة نيتفلكس الموزّعة، التعليق على الموضوع.

وفي رسالة مفتوحة، قالت نجمة البرامج الشهيرة "آبسولوتلي فابيولس" Absolutely Fabulous و"كرانفورد" Cranford، إنها "تفاجأت" عندما علمت أن المنتجين يجرون تجارب أداء لشخصية "جينجر" في الجزء الثاني من الفيلم.

وكتبت: "وكان السبب الذي قالوه لي هو أنّ صوتي الآن يبدو 'متقدماً بالعمر' بينما هم يريدون ممثلة أكثر شباباً".

فجاء رد الممثلة بتصوير نفسها وهي تؤدي مقاطع من حواراتها السابقة في الجزء الأول من الفيلم، وإرسال تلك الفيديوهات إلى منتجي الجزء الثاني من الفيلم.

وقالت إن"ردا لطيفا" وصلها من "مبدع" لم تسمّه، أخبرها أنّ تجارب الأداء ستبقى مستمرة.

مصدر الصورة FOX Image caption الدجاجة "جينجر" التي أدت الممثلة جوليا صوالحة دورها

صوت "قريب ممّا كان"

وقالت صوالحة التي عرفت بتأديتها دور "سافي" Saffy في "آبسولوتلي فابيولس" Absolutely Fabulous إنها شعرت بأنها "خدعت" وأنها "ضعيفة تماماً" بعدما جاء هذا الرد من الشركة.

وكتبت في رسالتها: "قمت بخطوات جدية لأثبت للمنتجين أن صوتي هو تقريباً ذاته عندما سجلت في الفيلم الأول. يحزنني أنني خسرت فرصة العمل مع نيك بارك وبيتر لورد اللذان تعلمت منهما الكثير".

وقام كل من بارك ولورد بإخراج الجزء الأول من الفيلم، في حين أن الجزء الثاني سيخرجه سام فيل. وسيكون بيتر لورد من المخرجين المنفذين، في حين أنّ نيك بارك سيعمل كـ "مستشارفني".

مصدر الصورة Getty Images Image caption ميل جيبسون مع مخرجي الفيلم بجزئه الأول

وجاء تصريح جوليا بعد تقارير بأنّ ميل غيبسون لن يعيد لعب دور "الديك روكي" في الجزء الثاني من "تشيكن رن 2"Chicken Run 2.

وعلى الرغم من أنها لم تذكر غيبسون بالاسم، إلا أنها قالت إنه "اقتطع" من الفيلم لأنّ صوته يوحي بأنه رجل "متقدم جداً بالسن" - وهو التبرير نفسه الذي استخدم لاستبعادها.

وقالت الممثلة التي بلغت الـ51 من عمرها العام الماضي في رسالتها: "أحياناً يبدو أنّ هناك شيئا ما يسير على نحو خاطئ. أثق بحدسي وحدسي يقول لي إن هناك ما يدعو للقلق".

ويحكي فيلم "تشيكن رن" Chicken Run قصة دجاجات تخطط للهرب من المزرعة بعد أن علمت أنه يتم تحضيرها للذبح. وفي الجزء الثاني من الفيلم، الذي سينفذ السنة القادمة، يظهر كل من جينجر وروكي، كأبوين هذه المرة، ويواجهان "تحدياً خطيراً يواجه كل الدجاج".