مصدر الصورة Reuters Image caption شارك أميتاب باتشان في 200 فيلم

أعلن نجم بوليوود أميتاب باتشان، وهو من أشهر الممثلين في الهند، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الممثل الشهير في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الذي يتابعه الملايين: "أكدت الفحوصات إصابتي بمرض كوفيد 19، نقلت إلى المستشفى، والمستشفى أخطر السلطات، وخضع أفراد العائلة والموظفون للفحوصات، وينتظرون النتائج".

وكتب ابنه، ابهيشيك، على تويتر أنه أصيب بالفيروس أيضا.

وشارك أميتاب باتشان، البالغ من العمر 77 عاما، في 200 فيلم، خلال 50 عاما من العمل.

ونقل النجم السينمائي وابنه، البالغ من العمر 44 عاما، إلى مستشفى نانافاتي في مومباي.

وحض أميتاب باتشان كل من اقترب منه خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى إجراء فحوصات فيروس كورونا.

مصدر الصورة Reuters

وقال مسؤول في المستشفى، في تصريح لصحيفة إكسبرس الهندية، إن حالته مستقرة.

وظهر نجم بوليوود في أفلام رائجة مثل "زانجير" و"الشعلة". وكان آخر ظهور له في فيلم كوميدي بعنوان غولابو سيتابو، يبث على أمازون.

وبرز أيضا في حملته لمساعدة الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.

وسجلت الهند تصاعدا حادا في الإصابات بفيروس كورونا، إذ ارتفع العدد الإجمالي السبت إلى 821 ألف إصابة، وهو ثالث أعلى رقم في العالم.

وتعرضت الحكومة إلى انتقادات بسبب قلة عدد الفحوصات ونقص في الأطقم الطبية.