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توفيت كيلي بريستون، الممثلة السينمائية وزوجة النجم السينمائي جون ترافولتا، عن عمر ناهز 57 عاماً.

وكتب ترافولتا منشوراً على انستغرام قال فيه: "زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي. لقد خاضت معركة شجاعة بالحب والدعم الذي تلقته من أناس كثيرين."

تزوج ترافولتا وكيلي قبل نحو 29 عاماً. ولعبت كيلي في مسيرتها الفنية أدواراً في أعمال سينمائية عدة من بينها "التوائم" و " من الغسق حتى الفجر" و "جيري ماكواير" و "القطة في القبعة".

كما تعاونت مع زوجها في فيلم "أرض المعركة وغوتي".

وفي المنشور الذي كتبه، شكر ترافولتا العاملين في مجال الصحة الذين اعتنوا بزوجته "وكذلك أصدقاءها ومحبيها الكثر الذين وقفوا إلى جانبها."

ومضى ترافولتا يقول: "سأمضي بعض إلى جانب أبنائي الذين فقدوا والدتهم، لذا سامحوني سلفاً إذا لم تسمعوا منا خبراً لبعض الوقت. و لكن رجاء ليكن في علمكم أنني سأشعر بفيض مشاعركم الفياضة بالحب خلال الأسابيع والأشهر القادمة بينما نتعافى من ألمنا. مع خالص الحب، ج ت."

وكان ابنهما، جت ترافولتا، قد قضى نحبه وهو في سن 16 عاماً في يناير/ كانون ثاني من عام 2009 إثر إصابته بنوبة صرع خلال عطلة كانت تقضيها العائلة في جزر البهاما.

وللزوجين ابنان آخران هما إللا بلو وبنجامين. وكتبت إللا بلو على انستغرام: لم ألتق بحياتي أبداً شخصاً شجاعاً، قوياً، جميلاً ومحباً مثلك." وقال ممثل عن العائلة لمجلة "بيبول" إن كيلي توفيت صباح يوم الأحد وإنها أبقت أمر إصابتها بالسرطان سراً.

وأضاف: "كانت تخضع للعلاج الطبي منذ بعض الوقت، مدعومة من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين."

وقال: "كانت روحاً مشرقة وجميلة ومحبة تهتم بالآخرين وتجعل كل شيء تلمسه ينبض بالحياة. عائلتها تطلب منكم أن تتفهموا حاجتهم للخصوصية في هذا الوقت."

ولدت الفنانة الراحلة باسم كيلي كماليلهوا سميث في هونولولو، وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحظى بأول دور سينمائي لها في الفيلم الرومانسي الكوميدي "الأذى" عام 1985، ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر للمراهقين بعنوان" المعجب السري".

ومن أوائل نجوم السينما الذين قدموا تعازيهم في الفنانة الراحلة ماريا شريفر وجوش غاد.

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وقالت ماريا شريفر في تغريدة على تويتر: "أشعر بالصدمة من سماع هذا الخبر المحزن. كيلي كانت روحاً مشرقة مفعمة بالحب وممثلة موهوبة وأما وزوجة محبة. قلبي ينفطر حزناً من أجل أفراد عائلتها الذين عرفوا الحزن والأسى من قبل. انضموا إلي في إرسال مشاعر الحب والمواساة إليهم."

أما غاد فقال في تغريدة إنه يشعر" بصدمة مطبقة". وقال "أنا في صدمة مطبقة. يا لها من ممثلة وشخص جميل ورائع. أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاتها في هذا العمر المبكر. مشاعري القلبية الصادقة هي مع جون ترافولتا والعائلة كلها. يا لها من خسارة."