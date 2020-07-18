مصدر الصورة Rex Features Image caption صلى الآلاف من جمهور ومعجبي عائلة باتشان من أجل شفاء نجوم بوليود

نُقلت نحمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي باتشان، إلى المستشفى عقب اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتتلقى ر اي العلاج في مستشفى نانافاتي في مومباي، وفقا لوكالة أنباء أيشان نيوز إنترناشونال.

كما نقلت أرادهيا، ابنة نجمة بوليوود، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لوكالة أنباء بي تي آي.

وأودع أبهيشيك باتشان، زوج أيشواريا، هو وزوج أمه النجم أميتاب باتشان إلى المستشفى منذ أيام لتلقي العلاج من الوباء.

ونشر أميتاب باتشان، 77 سنة الذي حقق شهرة عالمية على مدار مشواره المهني المتألق في السينما الهندية، تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد خلالها أنه أُصيب بفيروس كورونا.

كما نشر أبهيشيك باتشان، وهو ممثل هندي مشهور أيضا، سلسلة من التغريدات على حسابه على تويترة أعلن خلالها إصابة زوجته أيشواريا، 46 سنة، وابنته البالغة من العمر ثماني سنوات أرادهيا بالوباء.

وسببت الأنباء عن انتشار الفيروس بين أفراد عائلة باتشان، وهي واحدة من اشهر الأسر الفنية في بوليوود، صدمة عارمة في جميع أنحاء الهند. وقام الآلاف من جمهور نجوم هذه العائلة ومعجبيهم بالصلاة من أجل شفائهم.

مصدر الصورة AFP Image caption نقلت أيشواريا وابنتها إلى مستشفى في مومباي لتلقي العلاج من كوفيد19

وسجل عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في الهند 35 ألف حالة في 24 ساعة فقط الجمعة، مما دفع إجمالي الحالات إلى كسر حاجز المليون حالة.

وتحل الهند في الوقت الراهن ثالثا من حيث عدد الحالات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة ، كما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 25602 وفاة.

ولا تزال ولاية ماهاراشترا، حيث تقع مدينة مومباي، أكبر بؤرة لانتشار الوباء في الهند مع تسجيل أكبر عدد من الإصابات على مستوى البلاد - أكثر من 280 ألف حالة - بين جميع الولايات.