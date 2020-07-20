آمبر هيرد: جوني ديب هدد بقتلي مرات عديدة

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قالت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد إن زوجها السابق الممثل السينمائي جوني ديب "هدد بقتلها مرات عديدة."

وأضافت هيرد بأن زوجها "بارع جداً في التلاعب بالناس"، زاعمة أنه كان عنيفاً وأنها خافت وشعرت أن حياتها مهددة معه.

ويقاضي ديب البالغ من العمر 57 عاماً الشركة الناشرة لجريدة الصن البريطانية بسبب مقالة نشرتها وأشارت إليه فيها بأنه "ضارب الزوجات" لكن الجريدة تؤكد على أن ما جاء في المقالة كان دقيقاً.

وينفي ديب 14 تهما له تتعلق بالعنف المنزلي وهي التهم التي تبني عليها شركة "نيوز غروب نيوزبيبرز" دفاعها.

وصعدت هيرد إلى منصة الشهود في المحكمة العليا بلندن في اليوم العاشر من مداولات القضية، كما أن شهادتها المكتوبة سلمت إلى المحكمة.

وفي هذه الشهادة، اتهمت هيرد زوجها السابق بالاعتداء اللفظي والجسدي عليها، بما في ذلك الصراخ والسباب و التهديد واللكم والصفع والركل والنطح بالرأس والخنق، بالإضافة إلى "السلوك المفرط في السيطرة والترهيب".

وقالت هيرد: "بعض الحوادث كانت شديدة جداً لدرجة أنني كنت أخشى أن يقتلني، إما بقصد وإما في حال فقدان السيطرة والتمادي في ذلك".

"الوحش"

زعمت هيرد أن جوني ديب لديه "قدرة فريدة على استغلال الجاذبية التي يتمتع بها من أجل نقل انطباع معين وأنه بارع جداً في التلاعب بالناس".

ومضت هيرد قائلة: "يلقي باللوم في أفعاله على طرف ثالث يختلقه بنفسه بدلاً من إلقاء اللوم على نفسه، التي غالباً ما يصفها بـ " الوحش".

" ويتحدث عن الموضوع وكأن شخصاً آخر أو شخصية أخرى وليس هو من ارتكب كل تلك الأمور".

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وقالت إن ديب كان في بداية علاقتهما " حنونا وودودا وساحرا للغاية".

وقالت هيرد: "عندما يسلط جوني اهتمامه عليك، بكل انفعالاته وغموضه، يجعلك تشعر بشيء فريد لم تختبره سابقا في حياتك".

وتمضي قائلة: "وعندما أقول إنه كان شريراً، فإنني أعني أنه كانت لديه طريقة في الكلام عنيفة وشريرة: الطريقة التي تحدث بها عن علاقتنا بكونها مسألة حياة أو موت، و قوله لي بأن الموت هو المخرج الوحيد من علاقتنا".

وأضافت هيرد أيضاً بأن ديب "قد يكون انفعاليا وشريرا للغاية. وكان ذلك النقيض للشخصية البراقة التي يكون عليها أحيانا".

وزعمت هيرد بأن ديب " يعمل بدون مساءلة" ومن النادر أن ترى أحداً يقول له لا. وقالت هيرد: "أنا حاولت ذلك، لكنه لم يتقبل ذلك".

وقالت أيضاً بأنها اعتقدت بأن بمقدورها أن " تصلح جوني": "اعتقدت أنه يمكن أن يتحسن وأنه سيفعل، وظلت تلك الرغبة تتملكني حتى النهاية".

وتردف: "بعد سلسلة من العنف، كان فريقه يحاول إقناعي بالبقاء معه أو بالعودة إليه، وكانوا في أغلب الأوقات يخبرونني بأنه آسف وأنه سيقلع عن تعاطي المخدرات من أجلي".

وتضيف "أعتقد أنني بقيت معه ليس فقط لأنني كنت معلقة الآمال على أن يتخلص من الإدمان وتتغير الأمور، بل أيضاً بسبب المسؤولية التي شعرت بها، نظراً لما أبلغت به من أنني الشخص الوحيد الذي يحفزه ويساعده على التخلص من الإدمان".

جوني ديب: بدء المداولات في قضية التشهير التي رفعها على صحيفة "الصن"

وفي وقت سابق، ومن منصة الشهود أبلغت هيرد المحكمة بأنها تعرضت لعنف جسدي متكرر ومنتظم بحلول موعد زواجهما في العام 2015.

وسألت محامية جوني ديب، إليانور لوز كيو سي، هيرد عن مزاعمها بشأن جدال وقع في يناير/ كانون الثاني 2015، وأشارت إلى أن الجدال كان حول حديثها مع المحامين بشأن اتفاقية ما قبل الزواج.

وأبلغت هيرد المحكمة قائلة: "وقع جدال في غرفة أحد الفنادق في طوكيو أسفر عن ركوع جوني على ظهري وضربي على مؤخرة الرأس."

وقالت هيرد إن ديب أبلغها بأنه لا يرغب بوجود اتفاقية ما قبل الزواج ولكن الفكرة كانت لشقيقته، كريستي ديمبرويسكي، التي أرادت أن يحصل الاثنان على تلك الاتفاقية.

وأضافت: " ذكر لي أن الفكرة هي فكرة كريستي، شقيقته، التي تتولى معظم شؤونه".

"قال إن كريستي هي من اقترحت الفكرة، وإنه لم يرد ذلك، وإنه يثق بي، وإن المخرج، كما قال لي مراراً وتكرارأً، من هذه العلاقة هو الموت".

وأضافت هيرد: "لكن في حينه كان جوني يتهمني أيضاً بإقامة علاقة مع أحد رفاقه من النجوم السينمائيين وذاك هو ما أدى إلى الجدال الحقيقي".

"غير مهتمة بالمال"

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وأضافت هيرد بأنها استعانت بمحام عمل على صياغة مسودة اتفاق قبل الزواج وإن تلك المسودة أرسلت إلى فريق ديب لكنها لم تُوقع أبداً.

ونفت أن تكون مهتمة بأموال ديب.

وسئلت الممثلة السينمائية من جانب محامية ديب عما إذا كانت لديها " السيطرة المطلقة في العلاقة" فأجابت هيرد بالقول: "لا، بالقطع لا".

وفي إجابتها على سؤال عما إذا كانت قد اتخذت قرارات مهمة في العلاقة، قالت هيرد: "لا، كانت لدي صلاحيات ضئيلة جداً على اتخاذ القرار في تلك العلاقة".

وتتمحور الدعوى القضائية حول مقالة نشرها الموقع الإلكتروني لجريدة الصن في أبريل/ نيسان 2018. وحملت المقالة عنوان " جنون: كيف يمكن للكاتبة جيه كي راولنغ أن تكون سعيدة حقاً بمشاركة ضارب الزوجات جوني ديب في الفيلم الجديد وحوش رائعة؟".

وكانت المقالة مرتبطة بمزاعم صدرت عن هيرد، التي كانت متزوجة بالنجم السينمائي جوني ديب خلال الفترة من 2015 إلى 2017. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة في هذه القضية ثلاثة أسابيع.