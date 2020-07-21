إدانة العارضة الإسرائيلية الشهيرة بار رافائيلي بالتهرب الضريبي

مصدر الصورة Reuters Image caption اعترفت بار رافائيلي بأنها لم تعلن عن دخلها العالمي للسلطات الضريبية الإسرائيلية لعدد من السنوات

حكم القضاء الإسرائيلي على عارضة الأزياء الشهيرة بار رافائيلي بغرامة كبيرة وتسعة شهور من العمل الاجتماعي بعد أن أدانها بالتهرب الضريبي.

وكانت رافائيلي البالغة من العمر 35 عاما قد أقرت بالذنب فيما يتعلق بالتهمة الموجهة إليها، وهي تهمة تقديم بيانات ضريبية كاذبة عندما كانت تقيم في الخارج لأجل تفادي دفع الضرائب الإسرائيلية.

وقضت محكمة في تل أبيب بأن عليها دفع غرامة تبلغ 2.5 مليون شيكل (730 ألف دولار أمريكي) إضافة إلى مبالغ متأخرة.

وأدينت والدة العارضة بمخالفات ضريبية أيضا.

فقد حكم القضاء على تسيبي رافائيلي، والدة بار ووكيلة أعمالها، بالسجن 16 شهرا ودفع غرامة تبلغ 2.5 مليون شيكل إضافة إلى المبالغ المدينة بها للخزينة الإسرائيلية.

وأقرت المتهمتان بالذنب وحكم عليهما بموجب اتفاق تم التوصل إليه في الشهر الماضي.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد شرعت في التحقيق في القضية في عام 2015.

وإعترفت بار رافائيلي بأنها لم تعلن عن دخلها العالمي للسلطات الضريبية الإسرائيلية لعدد من السنوات، قائلة إنها قضت معظم تلك الفترات خارج البلاد، ولكن محامييها قالوا إنها لم تتعمد التهرب من دفع الضرائب.

أما والدتها، فقد أدينت بعدة تهم، منها تسجيل أملاك بأسماء أقارب من أجل التغطية على وضع الإقامة الخاص بابنتها إضافة إلى تهم أخرى.

يذكر أن بار رافائيلي، التي كانت على علاقة حميمة مع النجم السينمائي ليوناردو دي كابريو، وسبق لها أن قدّمت مسابقة يوروفيجن للأغاني عام 2019، كانت قد تورطت في العديد من الأحداث المثيرة للجدل في حياتها العملية.

فقد أثارت غضب الجيش الإسرائيلي لعدم إكمالها الخدمة العسكرية، وفي عام 2018 ظهرت في إعلان مثير للجدل مرتدية النقاب.

وفي عام 2015 أثار طلبها وفي عام 2015، أثار طلبها بإغلاق المجال الجوي المحيط بمكان عرسها جدلا كبيرا. المحيط بالمكان الذي أقامت فيه حفلة عرسها جدلا واسعا.