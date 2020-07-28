ألم وخوف وعزلة وامتنان .. هذه هي المشاعر التي عبرت عنها فنانتان مصريتان عبر توثيق رحلتهما من الإصابة بفيروس كورونا إلى التعافي منه.

خلود كمال، مصممة جرافيك، وأختها عهود، مهندسة ديكور، قررتا مواجهة العدو الذي مازال غامضا وعصيا على الفهم، بما تجيدانه : الرسم والتصميم.

فرسمت خلود، البالغة من العمر 31 عاما، يوميات الإصابة بفيروس كورونا ودونت ما تشعر به من آلام جسدية ونفسية يوما بيوم طيلة أسبوعين قضتهما في العزل المنزلي.

مصدر الصورة kholoud kamal Image caption خلود رسمت 18 لوحة تعبر عن حالتها اليومية خلال فترة العزل المنزلي بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا

أيضا عهود ، ذات الـ 24 عاما، استخدمت موهبتها في التعبير عن لحظات الألم و الضعف بالتصوير و إضافة مؤثرات تشرح طبيعة ما تشعر به يوميا خلال فترة العزل المنزلي ومكان الألم تحديدا.

مصدر الصورة Ohoud kamal Image caption عهود وثقت الأعراض التي تشعر بها بالتصوير في غرفة العزل التي التزمتها طوال 15 يوما واستخدمت برامج الغرافيك لإيضاح مكان الألم

تقول خلود إنها دونت يوميات المرض بقلم الرصاص فقط كمسودة لتتذكر الأحداث و المشاعر المرتبطة بكل يوم، ثم نقلتها للوحات أكبر قليلا استخدمت فيها الألوان المائية وركزت على التفاصيل بعد ذلك.

مصدر الصورة kholoud kamal Image caption في اليوم الثاني لظهور الأعراض على خلود ، لم تستطع أن تحتفل مع أختها بعيد ميلادها لأول مرة إذ كانت قيد العزل المنزلي

بدأت خلود رسم هذه اللوحات في اليوم الثالث لظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليها، وهو يوم عيد ميلاد أختها إذ لم تستطع أن تحتضنها أو أن تكون قريبة منها كما هو معتاد.

و بحسب خلود "الرسم هو اللغة التي أستطيع التعبير بها عن نفسي ومشاعري، إنها صرخة أستطيع إطلاقها مدوية، وأشعر بعدها بالراحة والسعادة .. لقد اخترت الرسم للتعبير عن حالتي".

مصدر الصورة kholoud kamal Image caption اختارت خلود النباتات للتعبير عن الأمل والسلام الداخلي، أما الصبار فكان مرتبطا بالأيام التى اشتد فيها الألم و التعب

مصدر الصورة Ohoud Kamal Image caption ركزت عهود على الأعراض الجسدية التى ظهرت عليها خلال فترة الإصابة بالفيروس، ومن بينها الألم الشديد في المعدة

و تقول عهود إن الهدف الأساسي من توثيق هذه الرحلة هو مشاركتها مع الآخرين لمنحهم أملا في الشفاء وطمأنتهم أنهم ليسوا وحيدين، و تضيف" أنا وأختي وكثيرون مررنا بهذه التجربة وتجاوزناها بنجاح".

رسمت خلود 18 لوحة، منها 15 لتوثيق يوميات المرض و 3 لوحات "شكر و امتنان" لكل من والديها والطبيبة التى تابعت حالتها وقريبتها التي كانت داعما نفسيا مهما طوال رحلة العلاج.

مصدر الصورة kholoud kamal Image caption في اليوم السادس، أخلت الأسرة نصف المنزل لتخرج خلود من غرفتها باتجاة الشرفة بعد أن نصحتها الطبيبة بالتعرض للشمس

مصدر الصورة kholoud kamal Image caption في اليوم السادس عشر، بدأت خلود تشعر بالذنب لأنها نقلت العدوى لأختها عهود

تقول خلود و عهود إنهما لم يفكرا في مشاركة رحلتهما مع المرض مع أحد خارج نطاق الأسرة، بل كانت هذه الصور في البداية بهدف التسلية والإمتاع بعيدا عن الألم، وكذلك للتوثيق والاحتفاظ بالذكرى كما هو الحال في اليوميات العادية التي يحتفظ بها أي شخص لنفسه.

مصدر الصورة kholoud kamal Image caption شاركت خلود بعد خروجها من العزل المنزلي يوميات المرض على مواقع التواصل الاجتماعي لتعطي أملا للآخرين في الشفاء

مصدر الصورة kholoud kamal Image caption اليوم الثالث عشر ، تقول خلود إنه الأصعب على الإطلاق حيث بدأت تعاطي حقن السيولة

وقررت الأختان لاحقا مشاركة يومياتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليستفيد منها الآخرون سواء المرضى أو ذويهم أو من يشك بمرضه، وذلك في وقت يتكتم فيه بعضهم على خبر مرضه وكأنه سُبه.

مصدر الصورة ohoud Kamal Image caption سجلت عهود التهاب الحلق الذي يشعر به المصابون بفيروس كورونا

تقول عهود وخلود إنهما تشعران بالقوة عندما تنظران لهذه الرسوم والصور لأنها توضح رحلة الألم و التعافي، وتتمنيان أن تعطي الأمل لكل من يراها من المرضى أو ذويهم.

التقطت عهود 7 صور ، تركز كل واحدة منها على الأعراض الأساسية للإصابة بالفيروس: كالتهاب الحلق وضيق التنفس وآلام المعدة وغيرها ، بالإضافة إلى صورة مجمعة توضح كل مواطن الألم في وقت واحد.

مصدر الصورة Ohoud Kamal Image caption عهود أشارت إلى أن الإيمان بالنجاة من المرض هو السلاح الأهم في مواجهته

مصدر الصورة kholoud kamal Image caption خلود و عهود أبرزتا أهمية الدعم النفسي للمرضي وذويهم خلال مرحلة العلاج

و تؤكد عهود و خلود أن الدعم النفسي الذي حصلتا عليه من الأسرة و من خارجها كان له عظيم الأثر في شفائهما.