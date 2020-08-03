مصر تدعو إيلون ماسك لزيارتها بعد تغريدته بشأن بناة الأهرام

مصدر الصورة Getty Images Image caption بُنيت مقابر الفراعنة منذ آلاف السنين

دعت مصر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، لزيارة البلاد ليرى بنفسه أن أهراماتها الشهيرة لم يتم بناؤها من قبل كائنات فضائية.

وغرد رئيس شركة "سبيس إكس"، المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء، بأنه من مؤيدي نظرية أن مخلوقات فضائية شاركت في جهود البناء الضخمة.

لكن وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، نفت ذلك تماما.

وقالت إن رؤية مقابر بناة الهرم ستكون الدليل على خطأ مقولة ماسك.

ويقول خبراء إن مقابر العمال الذين شاركوا في البناء، التي تم اكتشافها في التسعينات من القرن الماضي، دليل قاطع على أن البنايات الرائعة قد بناها بالفعل المصريون القدماء.

وغرد قطب التقنية الأمريكي، الجمعة الماضي، قائلا: "مخلوقات فضائية قاموا ببناء الأهرامات"، وتمت إعادة تغريدها أكثر من 84 ألف مرة.

وردت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، على تويتر قائلة إنها تتابع أعمال السيد ماسك بإعجاب، لكنها حثته على استكشاف المزيد من الأدلة حول بناء المقابر، التي بنيت لفراعنة مصر.

ورد عالم الآثار المصري، زاهي حواس، في مقطع فيديو قصير باللغة العربية نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن كلام السيد ماسك "محض هراء".

ونقل موقع "Egypttoday" عنه قوله "لقد وجدت مقابر بناة الأهرام، التي تخبر الجميع أن المصريين هم من بنوا الأهرامات لا العبيد".

وغرد السيد ماسك في وقت لاحق، وشارك رابطا لموقع BBC History عن حياة بناة الأهرام، قائلا: "يقدم مقال بي بي سي ملخصا معقولا عن كيفية القيام بذلك".

ويوجد أكثر من مائة هرم في مصر، لكن أشهرها هرم الجيزة الأكبر، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 450 قدما (137 مترا). وتم بناء معظمها كمقابر لملوك مصر الفراعنة.

ويشتهر السيد ماسك بتغريداته الغزيرة، والغريبة في بعض الأحيان. وقال ذات مرة لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية: "تويتر منطقة حرب. إذا كان شخص ما سيقفز في منطقة الحرب، سيقول: حسنا، أنت في الميدان. هيا بنا".