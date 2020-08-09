مصدر الصورة East Bristol Auctions Ltd Image caption عرف غاندي بمنح مقتنياته

أعلن خبير مزادات في بريطانيا عرض نظارات تعود إلى الزعيم الهندي الشهير ماهاتما غاندي للبيع بعدما بقيت عالقة في صندوق بريد مكتبه طيلة نهاية العطلة الأسبوعية.

فقد عثر موظفون في مكتب المزادات في بريستول على النظارات في ظرف بريدي صباح يوم الاثنين.

وقال الخبير أندرو ستوي، إن النظارات، التي يتوقع أن تجلب 15 ألف جنيه استريليني، هي أهم قطعة حصل عليها المكتب في تاريخه.

وأضاف أن صاحب القطعة كاد أن "يصاب أزمة قلبية" عندما علم بقيمتها المالية.

وما حدث هو أن أحدهم وضع النظارات في صندوق البريد الجمعة ليلا، وبقيت عالقة في الصندوق حتى الاثنين، إلى أن عثر عليها أحد الموظفين وهو يدخل المكتب.

وقال أندرو إن الموظف أعطاني النظارات، مشيرا إلى ورقة مرفقة تقول إنها نظارات غاندي. فقلت في نفسي هذه قطعة مهمة، وواصلت مباشرة عملي.

ولكن بعد البحث قال إنه "كاد أن يقع أرضا من فرط الدهشة" عندما اكتشف أن النظارات الدائرية الشكل المطلية بالذهب كانت لزعيم الحقوق المدنية الهندي.

ثم اتصل بمالك القطعة هاتفيا، وأبلغه بثمنها فـ"كاد أن يصاب بأزمة قلبية".

وقال أندرو إن مالك القطعة أخبره أن النظارات انتقلت من جيل إلى جيل في عائلته، بعدما حصل عليها أحد أفراد العائلة من غاندي أثناء زيارته إلى جنوب أفريقيا في 1920.

وأضاف: "تحققنا من التاريخ، وهو صحيح، حتى الفترة التي بدأ فيها غاندي يلبس النظارات".

ويعتقد أن هذه من النظارات الأولى التي لبسها غاندي لأنها ضعيفة.

ويعرف عن غاندي أنه يهب مقتنياته.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يعتقد أن غاندي منح نظاراته في زيارة إلى جنوب أفريقيا عام 1920

ويقول أندرو إن الطلب متزايد على النظارات خاصة في الهند، ولحسن الحظ وصلت إليه في حالة جيدة، لأنها وضعت في ظرف بريدي عادي، وربما سرقت أو ضاعت أو كان مصيرها سلة المهملات.

ويرى أن هذه أهم قطعة وصلت مكتبه حتى الآن.

وستعرض النظارات للبيع في المزاد العلني على الانترنت فقط يوم 21 أغسطس / آب.