مصدر الصورة EPA Image caption حاز سيمون كاول على شهرة واسعة بفضل تقديم برنامجه "إكس فاكتور" وبرنامج "بريتان جوت تايلنت"

شكر النجم التلفزيوني ومقدم برامج المواهب الفنية البريطاني الشهير ، سيمون كاول، الفريق الطبي الذي عالجه في مدينة لوس أنجليس الأمريكية في أعقاب تعرضه لحادثة بالدراجة الكهربائية أدت إلى إصابته بكسر في جزء من ظهره.

وأرسل قطب الموسيقى تغريدة عبر فيها عن "شكره الجزيل لكل الممرضين والممرضات والأطباء والطبيبات"، واصفا إياهم بأنهم "من أحسن الناس الذين التقيت بهم على الإطلاق".

ونُقِل كاول إلى المستشفى بعدما سقط من على دراجته الكهربائية الجديدة في باحة منزله في مدينة ماليبو الساحلية التابعة للوس أنجليس.

وقال كاول البالغ من العمر 60 عاما إنه كان يتعين عليه "قراءة الإرشادات" قبل ركوب الدراجة الكهربائية.

وأضاف في تغريدته "نصيحة جيدة...إذا اشتريت دراجة كهربائية، يُرجى قراءة الإرشادات قبل ركوب الدراجة لأول مرة".

وشكر المُحبين والأصدقاء على "رسائلهم الطيبة" وحثهم جميعا على "البقاء سالمين".

وخضع كاول لعملية جراحية، ليلة السبت، وتضمنت عددا من الإجراءات الطبية، بما في ذلك زرع قضيب معدني في ظهره.

وقالت متحدثة رسمية إنه سبق له أن "كسر ظهره في عدة أماكن" و"كان بخير".

وتفيد تقارير بأن كاول، الذي له ابن يبلغ من العمر ست سنوات ويسمى إريك من شريكته لورين سيلفيرمان، كان يختبر دراجته الجديدة عندما وقعت الحادثة.

وتعرض كاول للسقوط، سابقا، عندما تعثر في درج منزله بلندن في عام 2017.

ومن ضمن المتعاطفين معه هناك الممثلة البريطانية، أماندا هولدين، التي تمنت لـ "صديقها العزيز" الشفاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت حَكَم برنامج "بريتان جوت تايلنت" إنه (كاول) "يبلي بلاء حسنا" بعد العملية التي خضع لها متمنية له "الشفاء العاجل".

وتمنى المقدم التلفزيوني البريطاني الشهير، بييرس مورغان، أيضا لكاول كل خير بعدما تعرض لما وصفه بـ "حادثة سيئة جدا".

وتفيد التقارير أن إريك كان برفقة أبيه عندما وقعت الحادثة.