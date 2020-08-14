مصدر الصورة AFP Image caption حصلت شويكار على العديد من الجوائز والتكريمات من فعاليات وجهات فنية

عن عمر يناهز 82 عاما، توفيت الممثلة المصرية شويكار بعد صراع طويل مع المرض مخلفة وراءها إرثا كبيرا من أعمال فنية سينمائية ومسرحية كانت وما تزال مصدرا لإمتاع جمهورها في مصر والعالم العربي.

وولدت شويكار إبراهيم في مدينة الإسكندرية لأب من أصل تركي كان من أعيان محافظة الشرقية وكبار ملاك الأراضي.

وبدأت شويكار مشوارها الفني في أوائل ستينيات القرن الماضي بأدوار سينمائية قصيرة ومميزة أمام نجوم كبار، ومن بينها فيلم "الزوجة 13" الذي شاركت فيه أمام رشدي أباظة.

ثم اشتهرت بأدوار الكوميديا التي قدمتها إلى جانب الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي تزوجته لفترة، ليصبح الاثنان ثنائيا فنيا شهيرا قدم العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية التي ترسخت في أذهان محبيهما، ومن بينها مسرحية "أنا وهو وهي" و"سيدتي الجميلة" و"حواء الساعة 12".

وكان لشويكار والمهندس معا نتاج وافر من الأفلام السينمائية، مثل فيلم "مطاردة غرامية" و"أخطر رجل في العالم" و"ربع دستة أشرار" و"شنبو في المصيدة".

وانتقلت شويكار مع منتصف السبعينيات إلى مرحلة جديدة ظهرت فيها بأدوار مركبة ومختلفة عن الصورة التي عرفت بها، وشاركت في أفلام مثل "الكرنك" و"طائر الليل الحزين" و"أمريكا شيكا بيكا"، قبل أن تنتقل في التسعينيات إلى أعمال درامية تلفزيونية أثرت مسيرتها بنحو 20 مسلسلا، من بينها "ترويض الشرسة" و"امرأة من زمن الحب" و"سر علني" الذي يعد آخر مسلسلاتها عام 2012.

وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات من فعاليات وجهات فنية، كان آخرها في الدورة العشرين للمهرجان القومي للمسرح المصري في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.