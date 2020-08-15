رحيل كارم محمود مذيع بي بي سي السابق

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توفي كارم محمود، الإعلامي المصري والمذيع السابق في بي بي سي عربي، بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 67 عاما.

بدأ المذيع الراحل مسيرته الإعلامية في إدارة الأخبار الصوتية في الإذاعة المصرية، وبعد أن أمضى 7 سنوات في إعداد وتقديم البرامج الإخبارية، انتقل إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عام 1987 ضمن مشروع التعاون مع الإذاعات العربية، بعد أن وقع عليه الاختيار ضمن عدد قليل من الإذاعيين المتميزين للانضمام إليها.

برع كارم في شتي صنوف العمل الإذاعي وقدم نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية مثل عالم الظهيرة وحصاد اليوم الإخباري وبرامج المنوعات؛ من أمثال: البرنامج المفتوح وبين السائل والمجيب فضلا عن النشرة الرياضية، إلى أن أصبح واحدًا من الأصوات اللامعة والمميزة لإذاعة بي بي سي في مخيلة مستمعيها.

وكان كارم محمود أحد مؤسسي مكتب بي بي سي القاهرة حيث عمل لفترة في العاصمة المصرية مدربا للصحفيين والمذيعين.

وقد غادر المذيع الراحل بي بي سي عام 2011 حيث عمل لفترة قصيرة في قناة الجزيرة مباشر مصر.

كما عمل أيضا لفترة مدربا للمذيعين في قناة الغد العربي في القاهرة.

وقد أصيب كارم خلال الأربع سنوات الأخيرة من حياته بمرض السرطان لكنه أبدى شجاعة فائقة في مواجهة المرض الشرس. ولم يفارقه الأمل والتفاؤل خلال فترة مرضه، بل تحلى بالصبر والثبات وبروحه المرحة التي عرفه به أصدقاؤه ومحبوه.

وحول رؤيته للعمل الإعلامي أوضح المذيع الراحل في أحاديث سابقة : "في الماضي كان الصوت الجميل هو المطلوب لكن في الوقت الحالي باتت الحرفية هي التي تحدد موهبة الصوت أكثر، وهي كفيلة بإخفاء العيوب والنواقص، لكن الخامة ضرورية جدا، وهناك فرق بين الخامة والصوت. فما المفيد في صوت جميل لكن صاحبه لا يعرف كيف يوظفه".

وأضاف: " كما أنه ليس هناك من صوت قبيح، هناك أدوات تُمكن صاحبها من الوصول إلى أذن المستمع مثل الإلمام باللغة وببواطن الحروف ومخارجها والتركيز عليها والخبرة تلعب دورا مهما جدا في المجال".