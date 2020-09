مصدر الصورة Getty Images Image caption إليزابيث ديبيكي ستؤدي دور الأميرة ديانا في الموسمين الأخيرين من "ذا كراون"

من المقرر أن تقوم الممثلة الأسترالية، إليزابيث ديبيكي، بدور الأميرة ديانا في الموسمين الأخيرين من مسلسل ذ كراون (التاج) الذي تنتجه شركة نيتفليكس.

وستحل ديبيكي نجمة مسلسل "ذا نايت مانيجر" (مدير الليل) محل إيما كورين التي قامت بهذا الدور في الموسم الرابع.

وينضم كذلك جوناثان برايس وإيميلدا ستانتون للموسمين الأخيرين من الدراما الملكية. ومن المتوقع أن يتناولا أحداثاً وقعت في تسعينيات القرن الماضي وأوائل الألفية الثالثة.

وينتظر أن تبث حلقات الموسم الرابع في خريف العام الجاري.

وقالت ديبيكي في بيان نشره الحساب الرسمي لمسلسل ذا كراون على موقع تويتر "روح الأميرة ديانا وكلماتها وتصرفاتها مازالت حية في قلوب الكثيرين." وأضافت " شرف حقيقي أن أنضم لهذا المسلسل الرائع الذي تعلقت به من الحلقة الأولى."

وتشتهر الممثلة البالغة من العمر 29 عاماً بأدوارها السينمائية في أفلام من بينها The Great Gatsby (غاتسبي العظيم) والجزء الثاني من Guardians of the Galaxy (حراس المجرة ).

وتتناول الحلقتان الأخيرتان من الموسم انهيار زواج الأميرة ديانا والأمير تشارلز، وحادث موت الأميرة عام 1997 الذي أثار أزمة في العائلة المالكة.

هل يخشى الأمير هاري من تعرض زوجته ميغان لمصير والدته الأميرة ديانا؟

مصدر الصورة PA Media Image caption الأميرة ديانا توفيت في حادث سيارة عام 1997

وقد تتضمن الحلقتان الأخيرتان أيضاً وفاة كل من شقيقة الملكة إليزابيث الثانية الأميرة مارغريت والملكة الأم خلال فترة لم تتجاوز سبعة أسابيع عام 2002، والاحتفال باليوبيل الذهبي لاعتلاء الملكة العرش في صيف العام ذاته.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن القائمون على المسلسل أن جوناثان برايس الذي كان بين المرشحين لجائزة الأوسكار هذا العام سيلعب دور الأمير فيليب في الموسمين الرابع والخامس خلفا لمات سميث وتوبياس مينزيس.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو ابق في منزلك وإلا سنحرق لك نهاية مسلسلات نيتفليكس في الشارع

جوائز الأوسكار تغير قواعدها في ظل إغلاق دور العرض

كما ستحل إيميلدا ستانتون محل أوليفيا كولمان في دور الملكة إليزابيث الثانية، فيما تؤدي ليزلي مانفيل دور الأميرة مارغريت.