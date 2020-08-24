مجموعة من الصور التقطت بعدسات قراء بي بي سي لمخلوقات صادفوها في الحدائق.
صدر الصورة، JOHN WEST
قال جون ويست عن هذه الصورة التي التقطها: "عندما كنت أقص العشب في الحديقة هذا الصيف، رأيت هذا الحلزون أمام جزازة العشب فالتقطت هذه الصورة".
صدر الصورة، MILO KHEY
تقول ميلو كي، التقطت هذه الصورة: "يجذب نبات الفجل البرونزي في حديقتي أنواعا من الحشرات. والتقطت هذه الصورة اليوم لحشرة فرس النبي الضخمة وهي تحوم حول نحلة صغيرة. وبعد لحظات، حلقت النحلة بعيدا، تاركة حشرة فرس النبي تكمل صلاتها".
صدر الصورة، JENNY JAMES
حشرة الذباب الحوام تتصدر الصورة التي التقطتها جيني جيمس في بحيرة في إحدى حدائق وريل في يونيو/ حزيران الماضي.
صدر الصورة، RICHARD HUGHE
يرقة فراشة شائكة بين أوراق قديمة لنبتة بعدسة ريتشارد هيوز الذي قال عن التقاطه هذه الصورة: "احتجت إلى قفازات أكثر سمكا لتنظيف أوراق النبتة، لكني سوف أكون حريصا على أن تبقى اليرقات في مكان قريب حتى تعود هذه الفراشات مرة أخرى".
صدر الصورة، IAN BANNERMAN
قال إيان بانرمان، الذي التقط هذه الصورة: "قنفذ صغير يتجول بين الحشائش الطويلة في حديقتنا في أوكسفوردشير.
صدر الصورة، MADHAN KUMAR
قال ملتقط هذه الصورة مادهان كومار: "أثناء التزامي بالبقاء في المنزل في بنغالور بسبب الإغلاق الذي ساد جميع أنحاء العالم، لم يكن لدي خيار سوى أن أصور المخلوقات الموجودة في حديقة المنزل. واكتشفت أن غدير زهور الزنبق المتاخم لبحيرة محلية يجتذب أكثر من عشرة فصائل من حشرات اليعسوب والرعاش، أبرزها حشرة يعسوب الماء الوردي الذي يتمتع بألوان مبهجة".
صدر الصورة، DAVID R. LILLINGTON
يقول دايفيد آر ليلنغتون، الذي التقط هذه الصورة: "التقطت هذه الصورة في يوليو/ تموز 2020 في حديقة في رولنغ هيلز في كاليفورنيا، حيث كان حلزونا يستمع فوق ثمرة خوخ سقطت من شجرة في الحديقة".
صدر الصورة، JUDITH LAMIE
أطلقت جوديث لامي على هذه الصورة "العنكبوت (مفرط النشاط)".
صدر الصورة، SAM WHITAKER
قال سام ويتكر، الذي التقط هذه الصورة: "أثناء تنظيف المدخل الخلفي للحديقة، أحسست كأن أحدا يراقبني. لقد عثرت هذه الحمامة على المكان المثالي لبناء عشها في هذه البقعة المخبأة جيدا والتي تبعد خطوات قليلة عن الطعام".
صدر الصورة، YOLANDA VALENCIANO
تقول يولندا فالينسيانو: "أنا مصورة هاوية، ومثلي مثل آلاف الناس أثناء الإغلاق، بدأت تصوير الطبيعية كل يوم. وهذه الصورة لمخلوق ملون بألوان مبهجة قدم إلى الحفل في حديقتي دون دعوة".
صدر الصورة، IZZY FRY
طائر السنونو يقف على سياج في ديفون، صورة التقطتها عدسة إيزي فراي.
صدر الصورة، CAROLYN DIFRANCESCO
قالت كارولين ديفرانسيسكو عن هذه الصورة: "أنا محظوظة جدا لأن هذا الثعلب الصغير بين المخلوقات الموجودة في حديقتي. إنها تعود كل عام، وكانوا ثمانية ثعالب العام الماضي ".
صدر الصورة، CLAIRE BUSKE
التقطت كلير باسك لهيكل إنوكشكوك صخري عملاق محاط بدائرة من ثيران المسك التي تبدو وكأنها تحرسه. وتقول صاحبة الصورة: "أُنشأت هذه الحديقة وما بها من منحوتات بالكامل باستخدام نباتات متنوعة، وذلك لإحياء الذكرى المئة والخمسين لإنشاء الحدائق في كندا عام 2017 في غاتينو في ولاية كيبك الكندية".
صدر الصورة، JEREMY DIAMOND
قال جيريمي دياموند: "شاهدنا هذا المخلوق الصغير منذ فترة (وأصر ابني البالغ من العمر أربع سنوات على أنه ذكر) وهو يترعرع منذ الصغر في حديقتنا المتواضعة الصغيرة في مدينة كوبي اليابانية. وها هو الآن قد خرج من الشرنقة وبدأ يحلق عاليا أعلى الحديقة العامة القريبة من حديقة منزلنا".
صدر الصورة، OLLIE BACON
يقول أولي باكون، الذي التقط هذه الصورة: "اشتريت الكاميرا منذ ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين اكتشفت أن تصوير الحياة البرية هو المفضل لدي، إذ ينطوي على تحد للمصور. وأستمتع جدا بضرورة أن يكون لدى المصور قدرة عالية على التكيف مع اللحظة".
صدر الصورة، LAURÉ TURMELL
قالت لوري تورميل: "طائر طنان صغير في الحديقة الخلفية لمنزلنا قرر أن يخرج من عشه أعلى شجرة الجميز هذا الصيف. لم أكن لأتمكن من رؤيته لولا أمه التي بدأت تحذرني من أنني اقتربت من صغيرها العزيز أكثر من اللازم. وظل الطائر الصغير أعلى السياج المصنوع من شبكة معدنية بينما تراقبه الأم بعناية شديدة. واستمر الصغير ليومين بينما يكتسب المزيد من القوة ليمضي قدما في هذه المغامرة".
صدر الصورة، GABRIELLE TURNECLIFF
تقول غابرييل تيرنكليف: "أفزعني منظر طائر أبو الحناء هذا فور هبوطه على سياج حديقتي، لكني سرعان ما أدركت أنه يجفف نفسه بعد أن قام بزيادة لحمام الطيور".
صدر الصورة، VERNA EVANS
قالت فيرنا إيفانز: "حالة تلبس، سنجاب يهرب من حديقة منزلي بعد سرقة ثمرة تفاح من شجرة في حديقة الجيران".