التعليق على الصورة،

يقول أولي باكون، الذي التقط هذه الصورة: "اشتريت الكاميرا منذ ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين اكتشفت أن تصوير الحياة البرية هو المفضل لدي، إذ ينطوي على تحد للمصور. وأستمتع جدا بضرورة أن يكون لدى المصور قدرة عالية على التكيف مع اللحظة".