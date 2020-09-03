مصدر الصورة Instagram Image caption أعلن الممثل عن إصابته عبر إنستاغرام

كشف الممثل الشهير دوين جونسون، المعروف بـ"ذا روك" (الصخرة)، عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا.

وأوضح المصارع السابق، الذي أصبح الممثل الأعلى أجرا، أنه وزوجته وابنتيه أصيبوا بالعدوى بالرغم من انضباطهم والتزامهم بحماية صحتهم.

وقال إن معرفتهم بالإصابة بعد الفحص كانت صدمة قاسية، وإنهم تعافوا ولم يعودوا يشكلون مصدرا لنقل العدوى.

وأوضح جونسون البالغ من العمر 48 عاما أنه وزوجته البالغة الخامسة والثلاثين وطفلتيه جاسمين وتيانا، بعمر 4 سنوات وسنتين، قد التقطوا العدوى قبل أسبوعين ونصف، من أصدقاء مقربين للعائلة لم يكونوا يعلمون بإصابتهم.

وعلق الممثل قائلا في فيديو نشر على إنستاغرام "أستطيع أن أخبركم أن التجربة كانت تحديا هو الأكبر في حياتنا".

وأضاف "أن تأتي نتيجة فحصك لكورونا إيجابية مختلفة تماما عن إصابات العمل القوية، أو إجبارك على إخلاء المنزل أو حتى أن تكون مفلسا، وهي أوضاع مررت بها سابقا أكثر من مرة".

وقال إن أولويته الأولى هي حماية عائلته.

"نحن نحس بالعرفان لأننا ندرك أنك لا تخرج دائما من هذه التجربة أقوى وفي صحة أفضل"، وتابع قائلا " يذهلني أن البعض ومنهم سياسيون يستغلون لبس الكمامة كمظهر مرتبط بأجندة سياسية. الأمر ليس مرتبطا بالسياسة، إلبس الكمامة، فهذا هو السلوك الصائب".

يذكر أن دوين جونسون سار على خطى والده روكي وأصبح مصارعا محترفا ونجما من نجوم المصارعة الترفيهية على مستوى العالم.

وقد حقق نجاحا كبيرا في هذا المجال قبل أن يتحول إلى السينما ويمثل في أفلام شهيرة.

وتفيد التقارير بأن المصارع السابق كسب 87.5 مليون دولار في السنة المنصرمة حتى شهر يونيو/حزيران، بينها 23.5 مليون دولار حققها من أرباح فيلم الإثارة الذي عرض على شبكة ننيتفليكس بعنوان Red Notice.