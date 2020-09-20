مصدر الصورة EPA Image caption اكتشف 13 تابوتا في البداية ثم اكتشف 14 تابوتا آخر

اكتشف علماء آثار في مصر ما مجموعه 27 تابوتا كانت مدفونة على مدى 2500 عام في مقبرة فرعونية.

وعثر على التوابيت في بئر اكتشف حديثا في موقع مقدس في سقارة جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وقد اكتشف 13 كفنا في بداية الشهر الجاري ثم اكتشف 14 قبرا آخر في وقت لاحق ، حسب ما قال مسؤولون.

وقال خبراء إن هذا الاكتشاف هو الأكبر من نوعه.

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ويظهر في الصور التي نشرت أكفان خشبية ملونة بشكل جيد وفي حالة جيدة جدا وبعض القطع الأثرية الأخرى.

مصدر الصورة EPA Image caption واحد من الأكفان التي حفظت بشكل جيد

وتعد سقارة منطقة غنية بالمقابر الفرعونية منذ 3 آلاف عام وتعتبرها منطمة اليونيسكو أحد مواقع التراث العالمي.

وقالت وزارة الآثار المصرية في بيان صدر عنها السبت "تشير الدراسات الأولية إلى أن هذه الأكفان مغلقة بشكل محكم وبقيت كذلك منذ دفنها".

"أسرار إضافية"

وأضاف البيان أن وزير الآثار المصري خالد العناني أجل الإعلان عن الاكتشاف في البداية حتى يزور الموقع بنفسه، حيث شكر الطواقم العاملة هناك التي عملت في ظروف صعبة في بئر بعمق 11 مترا.

مصدر الصورة EPA Image caption دخل العاملون إلى الموقع عبر فتحة خاصة

وتستمر الحفريات في الموقع بينما يحاول الخبراء التعرف على تفاصيل إضافية حول أصل الأكفان.

مصدر الصورة EPA Image caption قال الخبراء إن التوابيت لم تفتح منذ إغلاقها

وقالت الوزارة إنها تأمل أن تكشف النقاب عن "اسرار إضافية" في مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة.

مصدر الصورة Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Image caption كان على بعض الأكفان رسوم ملونة

وتبدو القطع الأثرية الأخرى التي اكتشفت مع الأكفان منحوتة بحرفية عالية ومزينة بالألوان.

وكان علماء الآثار قد عرضوا في نوفمبر/تشرين ثاني للمرة الأولى عددا كبيرا من الحيوانات المحنطة التي اكتشفت عام 2018 بالقرب من الهرم المدرج في سقارة.

وتضمنت المكتشفات قططا وتماسيح وثعابين كوبرا وطيورا محنطة.

مصدر الصورة Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities Image caption واحدة من القطع الأثرية الصغيرة التي عثر عليها في سقارة

يذكر أن سقارة، الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب القاهرة، هي موقع قديم استخدم كمقبرة لممفيس، عاصمة مصر القديمة ، على مدى ألفي عام.

وقد كثفت السلطات المصرية في السنوات الأخيرة جهودها لترويج آخر اكتشافاتها الأثرية في محاولة لإنعاش قطاع السياحة الذي فقد بريقه في السنوات الأخيرة.