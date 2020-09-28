وفاة الممثلة اليابانية يوكو تاكيوشي عن عمر يناهز الأربعين والاشتباه في انتحارها

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يوكو تاكيوشي لعبت دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات من بينها مسلسل "ميس شيرلوك"

توفيت الممثلة اليابانية يوكو تاكيوشي الحاصلة على جوائز عديدة عن عمر ناهز أربعين عاماً وقد عثر على جثتها في منزلها بالعاصمة طوكيو.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الشرطة بدأت التحقيق في حادث وفاة تاكيوشي وتشتبه بأن تكون الممثلة وهي ام لولدين قد ماتت منتحرة.

وتفيد الأنباء بأن زوجها الممثل تايكي ناكاباياشي هو من عثر عليها في منزلهما الواقع في "شيبويا وارد". ثم نقلت إلى المستشفى حيث تأكدت وفاتها.

كانت تاكيوشي ممثلة مشهورة في اليابان، حيث ظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية خلال مسيرتها المهنية.

وفي بيان لها، قالت شركة ستارداست بروموشن، وهي وكيل الأعمال الفني للممثلة، إنها "مصعوقة بالخبر وحزينة لسماعه".

نالت تاكيوشي الشهرة عن دورها في فيلم الرعب الياباني "رينغو" لعام 1998 والذي قامت هوليوود بإعادة إصداره باللغة الانجليزية في 2002 في فيلم بعنوان "الخاتم".

ولعبت أيضاً دور المحققة شيرلوك هولمز في مسلسل "ميس شيرلوك" من انتاج شبكة "هوم بوكس أوفيس" الأمريكية في 2018، والذي بث في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة.

ولثلاثة أعوام على التوالي، بين 2004 و 2007، فازت تاكيوشي بجائزة أفضل ممثلة في جوائز الأكاديمية اليابانية.

وتفيد مجلة "فاريتي" أنه إلى جانب القائمة الطويلة من إنجازاتها في مجال التمثيل، فإن صورة تاكيوشي المرأة الدافئة والمبتسمة والمتواضعة أكسبتها شعبية لدى المعلنين.