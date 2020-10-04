كينزو: وفاة مصمم الأزياء العالمي الشهير بعد إصابته بفيروس كورونا

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كينزو تاكادا في أسبوع الموضة في باريس في فبراير/ شباط من هذا العام

توفي المصمم الياباني، كينزو تاكادا، مؤسس العلامة التجارية كينزو Kenzo للأزياء بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقا لبيان للمتحدث الرسمي باسم الشركة حسب وسائل إعلام فرنسية.

ومات تاكادا في المستشفى الأمريكي في باريس عن عمر يناهز 81 عاما، بحسب البيان.

واشتهر تاكادا برسومه الملونة وطبعات الأزهار، وكان أول مصمم ياباني يكتسب شهرة في مشهد الموضة في باريس.

وقد استقر تاكادا في فرنسا في ستينيات القرن الماضي، وقضى بقية حياته المهنية هناك.

وقال المتحدث باسمه إن المصمم الياباني "الذي صمم ما يقارب من 8000 تصميم، لم يتوقف عن الاحتفال بالموضة وفن الحياة".

وأشادت عمدة باريس، آن هيدالغو، بتاكادا في تغريدة على تويتر قائلة "مصمم ذو موهبة كبيرة، أعطى اللون والإضاءة مكانتهما في الموضة. باريس الآن في حداد على أحد أبنائها".

ونقل موقع WWD.com الإخباري للأزياء عن سيدني توليدانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إل في إم هيتش LVMH المالكة للعلامة التجارية كينزو، قوله: "كنت من محبي العلامة التجارية في السبعينيات عندما أنشأها. أعتقد أنه كان مصمما رائعا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كينزو تاكادا خلال عرض أزياء خريف وشتاء 1983-1984 في باريس

ولد كينزو تاكادا عام 1939 بالقرب من مدينة أوساكا اليابانية، ووصل إلى فرنسا عام 1965 على متن قارب واستقر في باريس.

أسس العلامة التجارية المعروفة دوليا باسمه الأول في السبعينيات. وأطلق خط إنتاج للملابس الرجالية عام 1983، ولاحقا في ثمانينيات القرن الماضي، أطلق خطوطا أخرى للملابس الرياضية غير الرسمية كينزو جينز وكنزو جنغل.