ريهانا تعتذر عن استخدام حديث للنبي محمد في عرض لأزياء ملابس داخلية

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اعتذرت ريهانا بعد استخدام أغنية مثيرة للجدل في آخر عرض أزياء لها بعنوان "سافاج إكس فنتي".

وأثارت ريهانا رد فعل غاضبا على الإنترنت لاستخدامها أغنية "دوم" للفنانة كوكو كلوي، والتي تتضمن حديثا للنبي محمد.

وتقول ريهانا إن استخدام الأغنية كان "غير مسؤول" و"خطأ بسيطا، لكنه إهمال".

والحديث المستخدم في الأغنية يتعلق بيوم القيامة.

واعتذرت كوكو كلوي قائلة إنها لم تكن تعلم أن الأغنية تحتوي على نصوص إسلامية مقدسة.

"الإسلام ليس جمالية"

وتلقى أزياء ريهانا وعلامتها التجارية للجمال، فنتي، إشادة لالتزامها بالتنوع في الماضي.

لكن بعض المسلمين شككوا في استخدام الأغنية عندما تم بث عرض الملابس الداخلية على أمازون برايم في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

هودن ليادن، 26 عاما، مدونة جمال من معجبي ريهانا وفنتي لكنها شعرت أن تضمين الأغنية في العرض كان خطأ.

وتقول إنه من "اللطيف" رؤية اعتذار ريهانا، لكنها تعتقد أن العلامات التجارية الكبرى "تحتاج إلى المزيد من الأشخاص المسلمين في هذه الصناعات الذين يمكنهم التقاط أشياء مثل هذه".

وقالت هودن لراديو 1 نيوزبيت "الإسلام ليس جمالية، والدين ليس جمالية".

صدر الصورة، HODHEN LIADEN التعليق على الصورة، تقول هودن إنها قد تتوقف عن شراء منتجات فنتي

واشترت هودن منتجات فنتي من قبل، لكنها تقول إن هذا الحادث قد يغير رأيها الآن.

وقد لا تستخدم حتى المنتجات المجانية التي أرسلتها لها العلامة التجارية للترويج لها عبر الإنترنت.

وقالت "لا أعتقد أنني سأشتري منتجات أو حتى أروج لها على حسابي في الانستغرام. لدي حرفيا صندوق من منتجات فنتي التي تم إرسالها لإنشاء محتوى ولا أعرف كيف أشعر حيال ذلك".

ولم تكن هودن الوحيدة التي تشعر بخيبة أمل.

أروج أفتاب هي مدونة أزياء تحدثت عبر الإنترنت عن أهمية تنوع العلامات التجارية.

وفي حديثها لشبكة بي بي سي آسيا قبل أن تقدم كل من ريهانا وكوكو كلوي اعتذاريهما، قالت "عندما شاهدت هذا الفيديو، شعرت ببعض الاشمئزاز".

وأضافت "هذا حديث وقد تم وضعه في أغنية ترقص فيها النساء بالملابس الداخلية".

صدر الصورة، AROOJ AFTAB التعليق على الصورة، تقول أروج إن مشاهدة الأغنية جعلتها تشعر بأنها "مشئمزة قليلا"

"صور غير لائقة"

هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها ريهانا بعدم مراعاة الحساسيات المتعلقة بالإسلام.

في عام 2013، طُلب منها مغادرة مسجد في أبو ظبي بعد التقاط صور "غير لائقة".

واتُهمت صناعة الأزياء من قبل بـ "التجاوز" بحق الإسلام.

وفي أغسطس/آب، تعرض كاني ويست لانتقادات من قبل البعض لتسمية مدربيه في ييزي بوست، اسرافيل واسرائيل، باسم ملكيْن إسلاميين.