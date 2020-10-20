جيف بريدجز يكشف إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية

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كشف الممثل الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار، جيف بريدجز، إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.

وقال بريدجز في تغريدة بموقع تويتر إنه بصدد بدء العلاج، وأنه يدرك أن المرض خطير.

ويصيب هذا السرطان الغدد الليمفاوية، وهي جزء من نظام مناعة الجسم الذي يكافح الجراثيم.

وكان بريدجز، البالغ من العمر 70 عاما، قد فاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عام 2010 عن دور مغن مدمن للكحول في فيلم "قلب مجنون" Crazy Heart.

وقال بريدجز "لقد شُخّصت إصابتي بسرطان الغدد الليمفاوية، ومع أن المرض خطير إلا أني أشعر أني محظوظ لأن فريقا من أفضل الأطباء يتولى رعايتي، والتوقعات جيدة".

وأضاف عبر تويتر "سأبدأ العلاج، وسأحيطكم بتفاصيل تقدمي نحو الشفاء".

ويشتهر بريدجز بأدواره في "آخر عرض للصور" و"المتنافس" و"ستارمان"، بالإضافة إلى فيلم "ليباوسكي الكبير" الذي أُنتج في عام 1998 وحظي بشهرة وإعجاب كبيرين.