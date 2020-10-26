تايلور سويفت: ألبوم "فلكلور" للنجمة الأمريكية يتصدر مبيعات 2020 بمليون نسخة

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عاد أحدث ألبوم للمغنية تايلور سويفت، بعنوان "فلكلور"، إلى تصدر قائمة مبيعات الألبومات الأمريكية، ليصبح أول ألبوم غنائي يسجل رقما قياسيا من حيث بيع أكثر من مليون نسخة في عام 2020.

وسجلت النجمة ألبومها أثناء فترة الإغلاق، وطُرح في الأسواق مفاجأة للجمهور في أغسطس/آب الماضي.

ويوصف الألبوم بأنه الأفضل تصنيفا في حياتها المهنية، وثمة توقعات بأن يحصد عددا كبيرا من ترشيحات جوائز "غرامي" الموسيقية الشهر المقبل.

وبحسب موقع "بيل بورد"، باع ألبوم "فلكلور" 57 ألف نسخة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، ليسجل إجمالي مبيعات تجاوزت مليون نسخة.

وكان ألبوم سويفت السابق، بعنوان "عاشق"، قد سجل رقما قياسيا أيضا والوحيد الذي بيع منه مليون نسخة في الولايات المتحدة عام 2019.

ويعد ألبوم "فولكلور" الألبوم التاسع للنجمة من حيث تحقيق هذا النجاح، بالإضافة إلى جميع ألبوماتها، وإصدار نسخة عيد الميلاد بعنوان "مجموعة تايلور سويفت للعطلة"، إذ سجلت كل منها مبيعات تجاوزت مليون نسخة.

وكانت المغنية، البالغة من العمر 30 عاما، قد أعلنت عن أحدث ألبوماتها قبل 12 ساعة فقط من طرحه في 23 أغسطس/آب الماضي.

وقالت سويفت، التي كان من المقرر مشاركتها كنجمة رئيسية لمهرجان "جلاستونبيري بيراميد" في يونيو/حزيران الماضي: "معظم الأشياء التي خططت لها هذا الصيف لم تحدث في النهاية".

وأضافت لمعجبيها قبل أن تكشف عن طرح ألبوم فلكلور: "لكن هناك ما لم أخطط له خلال هذا الاضطراب"، وقالت حينها إن الألبوم سيحتوي على "أغنيات صببت فيها كل أهوائي، وأحلامي، ومخاوفي، وتأملاتي".

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وتصدّر الألبوم بيانات الأسواق البريطانية والأمريكية في الأسبوع الأول من إصداره، ليصبح الأكثر مبيعا هذا العام بحلول منتصف سبتمبر/أيلول.

وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، تخطت سويفت أيضا النجمة ويتني هيوستن من حيث مبيعات الأسابيع التراكمية، لتحتل المركز الأول على خارطة "بيلبورد- 200" بإجمالي 47 أسبوعا على القمة.

وكانت هيوستن قد سجلت 46 أسبوعا تراكميا، بينما احتلت أديل المركز الثالث بـ 34 أسبوعا.

وكان الألبوم قد عاد ليحتل المركز الأول هذا الأسبوع، بعد أن بدأت النجمة بيع نسخ تحمل توقيعها عبر متجرها على الإنترنت مقابل 25 دولارا للنسخة.

وقالت مازحة على تويتر إن المعجبين يمكنهم الحصول على هدية إضافية عند الشراء.

وأضافت: "إلى جانب القرص المضغوط الموقع عليه، قد يحصل بعض المشترين المحظوظين لهذا الألبوم على شعر قطط مجاني عالق داخل الصفحات".