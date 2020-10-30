أبرز الصور الفائزة في المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي 2020

صدر الصورة، ELENA LITVINOVA التعليق على الصورة، صورة أمسية صيفية تفوز في فئة التصوير الفيلمي

أُعلنت جوائز المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي لهذا العام.

وتتلقى المسابقة مشاركات من مصورين محترفين، وغير محترفين، ومتعلمي التصوير من حول العالم.

وزاد عدد الأعمال المشاركة لهذا العام عن 13 ألفًا في 13 فئة.

وسيصعد الفائزون في فئات المحترفين إلى المنافسة على جائزة "المصور الفوتوغرافي للعام"، والتي تعادل قيمتها عشرة آلاف دولار.

أما الفائزون في فئات غير المحترفين ومتعلمي التصوير فسينافسون على جائزة "اكتشاف العام"، والتي تعادل قيمتها خمسة آلاف دولار.

ونعرض هنا عددا مختارا من الصور الفائزة في فئات الجائزة لهذا العام، مصحوبة بتعليقات المصورين.

في تصوير التصميم المعماري، فئة المحترفين: "خشبة المسرح"، لـ خيسوس كاميسو - إسبانيا

صدر الصورة، JESÚS M CHAMIZO التعليق على الصورة، "خشبة المسرح"، لـ خيسوس كاميسو - إسبانيا

يمكن لتصميم المسرح من الداخل أن يحوّل خشبة المسرح إلى معبد وأنْ يضفي شيئا من القداسة على جوّ الأداء.

وفي جنوب آسيا، يتمسّح الممثلون بشيء من التهيب في خشبة المسرح قبل أن يقفوا عليها، في تقليد قديم تمتزج فيه الثقافة بالروحانيات.

"أشارك بهذه الصورة التي أهديها لـ ' المسرح-المعبد ' وما يقدمه من أعمال تثقيفية نبيلة تسهم في رُقيّ البشرية".

في تصوير الفعاليات، فئة المحترفين، "عناصر تكوينية"، لـ كاتيا أوغرين - المملكة المتحدة

صدر الصورة، KATJA OGRIN التعليق على الصورة، "عناصر تكوينية"، لـ كاتيا أوغرين - المملكة المتحدة

استكشاف عناصر حفل موسيقي حي، كالرذاذ، والألعاب النارية، والدخان، وغيرها من المؤثرات التي تعزز الأثر البصري لدى جمهور المشاهدين.

في تصوير الطبيعة، فئة غير المحترفين: "جلال الصحراء"، لـ بابك مهرافشار - إيران

صدر الصورة، BABAK MEHRAFSHAR التعليق على الصورة، "جلال الصحراء"، لـ بابك مهرافشار - إيران

التُقطت هذه الصورة في صحراء خارا بمحافظة أصفهان الإيرانية.

صمتُ حبّات الرمال بليغٌ في صحراء خارا ويجعل منها فضاء عظيما للتأمل.

في تصوير الفنون الجميلة، فئة المحترفين: "التطلع إلى الفضاء الخارجي من الداخل"، 2020، لـ جوليا فولرتِن - المملكة المتحدة

صدر الصورة، JULIA FULLERTON-BATTEN التعليق على الصورة، التطلع إلى الفضاء الخارجي من الداخل، 2020، لـ جوليا فولرتِن - المملكة المتحدة

وفَد وباء كورونا. وتبدلت معه الحياة، ربما للأبد. "شعرتُ بالشلل، وقلة الحيلة".

"قررتُ أن أوثّق أنشطة الحياة اليومية للملايين".

"سجناء في منازلهم، يتطلعون بعيون حزينة عبر نوافذهم إلى العالم الخارجي".

طرحتُ فكرتي على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات جريدتي المحلية، غربي لندن.

في تصوير الفيديو/السكون المتحرك، فئة المحترفين: "رحلة إلى أرض الأحلام"، لـ إيفانا بودلاسينسكا - بولندا

صدر الصورة، IWONA PODLASINSKA التعليق على الصورة، "رحلة إلى أرض الأحلام"، لـ إيفانا بودلاسينسكا - بولندا

الفيديو تتابُعٌ من الصور يحكي قصة رحلة خيالية لأرض الأحلام الشتوية.

الطفلان في الصور مسافران في عربة تجرها الخيول، أو بالقطار، أو حتى سيرًا على الأقدام يحلُمان بالوصول إلى أرض الخيال.

الفيديو أعدّه زمان ديزيني، والصور التقطتها إيفانا بودلاسينسكا.

صورة خاصة، فئة غير المحترفين: "عاصفة رعدية طارقة"، لـ آرون تشو - تايوان

صدر الصورة، AARON CHUO التعليق على الصورة، "عاصفة رعدية طارقة"، لـ آرون تشو - تايوان

التُقطت صورة "عاصفة رعدية طارقة" في منطقة تايتونغ في تايوان، حيث الطبيعة الساحرة.

كنت محظوظا بتسجيل اللحظة الرائعة.

وتتجلى قوة الطبيعة في العاصفة الرعدية.

تصوير للنظرة العميقة، فئة المحترفين: "الخروج"، لـ نيكولو فيليبو روسو - كولومبيا

صدر الصورة، NICOLO FILIPPO ROSSO التعليق على الصورة، "الخروج"، لـ نيكولو فيليبو روسو - كولومبيا

يوثق هذا المشروع الرحلة الملحمية لمهاجرين فنزويليين، فارّين من الفقر والجوع ومعرّضين أنفسهم للخطر.

قررتُ قبل عامين توثيق قصتهم وكنت أنا مموّل المشروع الذي أطلقت عليه اسم "الخروج".

وأمضيت عدة أسابيع وشهور في بعض النقاط الحدودية رفقة المهاجرين الذين يطلقون على أنفسهم اسم "المشّاؤون".

وكانت هذه السلسلة من الصور الفوتوغرافية ثمرة الوقت الذي قضيته معهم.

في الصحافة، فئة المحترفين: تظاهرات مؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ: "ثورة العصر"، لـ كيرَن ريدلي - فرنسا

صدر الصورة، KIRAN RIDLEY التعليق على الصورة، "ثورة العصر"، لـ كيرَن ريدلي - فرنسا

في التاسع من يونيو/حزيران 2019 خرج نحو مليون شخص إلى شوارع هونغ كونغ في مسيرات احتجاجية على مشروع قانون مقترح من الحكومة لترحيل مواطنين إلى الصين للخضوع للمحاكمة.

منذ ذلك اليوم، غرقت هونغ كونغ في أزمة سياسية، وأمواج متلاطمة من المظاهرات، والصدامات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

في الرياضة، فئة المحترفين: "أجسام لاعبي كرة القدم الأمريكية"، لـ هوارد شاتز - الولايات المتحدة

صدر الصورة، HOWARD SCHATZ التعليق على الصورة، "أجسام لاعبي كرة القدم الأمريكية"، لـ هوارد شاتز - الولايات المتحدة

يرشّح طراز الجسم صاحبَه لمكانه في الملعب.