الانتخابات الأمريكية 2020: الولايات المتحدة تشهد أعلى نسبة مشاركة للناخبين منذ أكثر من قرن

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، يتجمع الناس لمشاهدة النتائج في تايمز سكوير بنيويورك

توجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني لانتخاب الرئيس المقبل للولايات المتحدة، إذ يواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقد أدلى حوالي 100 مليون ناخب بأصواتهم في وقت مبكر.

وبحلول الساعات الأولى من صباح اليوم ، أبلغ كل من بايدن وترامب أنصارهما أنهما في طريقهما للفوز، وقد يستغرق ظهور النتيجة النهائية بعض الوقت.

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إليكم بعض الصور التي التقطت من يوم الانتخاب وليلة إعلان النتائج.

في ظل وجود سباق محموم في الولايات الرئيسية، يحتاج المرشحان لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي لتأمين الرئاسة.

ويسعى دونالد ترامب، 74 عاما، إلى تجنب أن يصبح أول رئيس حالي يخسر معركة إعادة انتخابه منذ أن خسر جورج بوش الأب عام 1992.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، ناخبة تتوجه إلى مركز اقتراع في أوستن، تكساس

مع ارتفاع مبيعات الأسلحة في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات بعد حملة مريرة، سادت مخاوف من اندلاع أعمال عنف وتعطيل للعمل يوم الثلاثاء.

لكن لم يتم الإبلاغ حتى الآن إلا عن عدد قليل من الحوادث الفردية في مراكز الاقتراع أو في الشوارع.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، التباعد الاجتماعي واضح وقت إدلاء الناخبين بأصواتهم في مركز الاقتراع في بانجور بولاية مين

في شيكاغو، قال رجل للشرطة إن مجموعة من الناس هاجمت سيارته بمضارب بيسبول بالقرب من مركز اقتراع، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وفي شارلوت بولاية نورث كارولينا، ألقي القبض على رجل مسلح يرتدي قبعة ترامب بعد أن ورد أنه قام بترهيب الناس في إحدى المسيرات.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، الفنان دبابي يستعرض حذاءه في مركز اقتراع في شارلوت بولاية نورث كارولينا

بشكل عام، خرج معظم الأمريكيين للتصويت، وبالطبع بقي الملايين في منازلهم بعد التصويت مبكرا. ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة هي الأعلى منذ أكثر من قرن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ناخب يملأ بطاقة اقتراعه في فانكوفر ، واشنطن

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في سلسلة من المكالمات التي جرت لنشر معلومات خاطئة.

وقالت المدعية العامة في ميتشيغان، دانا نيسيل،إنها تلقت تقارير عن مكالمات تحاول خداع الناس للبقاء في المنزل يوم الانتخابات.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ناخبة تُظهر ملصقا كتب عليه "لقد صوت" في مكان الاقتراع في متحف وايزمان للفنون في مينيابوليس ، مينيسوتا

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، ناخبة تضع ورقة تصويتها في صندوق اقتراع من داخل سيارتها في رولينزفيل ، كولورادو

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ناخبة سمراء ترتدي قناعا كتب عليه "حياة السود مهمة" أثناء الترحيب بالناخبين خارج مكان الاقتراع في مركز هادلي بارك المجتمعي في ناشفيل ، تينيسي

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، حتى تمثال الفتاة الشجاعة يحمل ملصق "أنا مصوت المستقبل" خارج بورصة نيويورك في مانهاتن ، مدينة نيويورك

صدر الصورة، Hannah McKay / Reuters التعليق على الصورة، يشاهد الناس النتائج المبكرة على شاشة التلفزيون وهم يجتمعون في بلاك ليفز ماتر بلازا بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، العاملون في الانتخابات يعدون الأصوات في فيلادلفيا ، بنسلفانيا