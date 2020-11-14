مسلسل فريندز: حلقة لم الشمل ستصور في مارس المقبل

صدر الصورة، Warner Bros التعليق على الصورة، بيري (أقصى اليمين) مع نجوم "فريندز" الآخرين عام 1997

يبدأ تصوير حلقة لم شمل "فريندز" التي طال انتظارها في مارس/آذار المقبل، وفقاً لنجم المسلسل الأمريكي الشهير، ماثيو بيري.

وكتب بيري على حسابه على تويتر يوم الخميس: "أعيد تحديد موعد تصوير لم شمل فريندز في بداية مارس/آذار".

وأضاف: "يبدو أننا أمام عام مقبل مزدحم. وهذا ما أفضله!".

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير الحلقة الخاصة لمرة واحدة في أغسطس/آب، لكنه تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وستجمع الحلقة الخاصة الممثلين الأصليين للمسلسل، وهم ماثيو بيري وجنيفر أنيستون وكورتيني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر.

وبحلول صباح الجمعة، حازت تغريدة بيري أكثر من 100 ألف إعجاب وإعادة نشر.

وتمّ بت "فريندز"، الذي تابع حياة ستة أصدقاء شباب يعيشون في مدينة نيويورك، من عام 1994 حتى عام 2004.

وشاهد الحلقة النهائية من المسلسل نحو 52.5 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، ممّا يجعله المسلسل الأكثر مشاهدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

واشتدت شائعات عودة "فريندز" بعد أن نشرت أنيستون صورة للممثلين معاً العام الماضي.

وجمعت أنيستون في خمس ساعات و16 دقيقة، مليون متابع في أول منشور لها على إنستغرام.

وسيجري تصوير الحلقة الخاصة على المسرح الأصلي للعرض، وهو مسرح رقم 24 لشركة "وارنر برذرز" في بوربانك، كاليفورنيا.