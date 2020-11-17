أصحاب الشعر الأحمر حول العالم بعيون مصور محترف
على مدى السنوات السبع الماضية، التقط المصور الاسكتلندي كيران دودز صورا لأشخاص من ذوي الشعر الأحمر من جميع أنحاء العالم.
ولدى كيران شعر أحمر، وهو ما يصفه بالصورة التقليدية للهوية الوطنية الاسكتلندية، وأراد استخدام لون الشعر لتناول ظاهرة عالمية.
ويقول المصور إن الأمر "لا يتعلق بالشعر، لكنه يتعلق بالإنسانية وكيف تجمعنا أشياء واحدة. ومع الشعر الأحمر يمكنك رؤية هذا الرابط".
وتعد اسكتلندا مركزاً لذوي الشعر الأحمر ولم يجد كيران صعوبة في العثور على هؤلاء في بلده وتصويرهم.
وشارك كيران أيضا في "اليوم العالمي لذوي الشعر الأحمر في لندن"، حيث التقى بأشخاص من جميع أنحاء العالم.
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وسافر بعد ذلك إلى مدينة بيرم الروسية، وهي مركز آخر لذوي الشعر الأحمر.
ومعروف أن ذوي الشعر الأحمر أكثر انتشارا في خطوط العرض الشمالية.
لكن كيران سافر أيضا إلى منطقة البحر الكاريبي لتصوير الجامايكيين ذوي الشعر الأحمر في مكان يسمى "تريجر بيتش"، وهو نتيجة لميراث جيني معقد من المحتمل أن يكون قد شارك فيه البحارة والمستوطنون الاسكتلنديون.
ويقول المصور البالغ من العمر 39 عاما إنه وجد أثرا مماثلا لتجربته الخاصة في النشأة بشعر أحمر، في العديد من المحادثات التي أجراها مع الأشخاص الذين صورهم، بغض النظر عن المكان الذي نشأوا فيه منالعالم.
ويقول كيران إن المكان الوحيد الذي وجد فيه موقفا مختلفا تماما هو جامايكا، حيث لم يقل أي شخص تحدث إليه أنه تعرض لتعليقات سلبية لكونه يتمتع بشعر أحمر.
ويعتقد أن ذلك ربما يتعلق بكون جامايكا بلدا متنوعا حيث الاختلاف يصبح هو القاعدة، وهذا مجرد اختلاف آخر.
ويقول كيران إنه بدأ المشروع في عام 2013 في الفترة التي سبقت استفتاء استقلال اسكتلندا.
وأراد المصور أن يُظهر كيف أن ذوي الشعر الأحمر يمثلون تنوعا في المظهر والخلفيات والآراء.
ويقول كيران إن كتابا له بعنوان "Gingers"، يجمع صورا التقطها خلال مشروعه، لا يتضمن أشخاصا مشهورين بشعر أحمر، لأنه لم يرد أن يشتت انتباه الناس بشخص مشهور، بل أراد النظر إلى الأشخاص العاديين، جارك على سبيل المثال ورؤية كم أن هذا الشخص هو رائع.
وكان يعتقد أن الشعر الأحمر يتحكم فيه جين واحد وهو "أم سي 1 آر" مع نسخ متوارثة من كلا الوالدين. ومع ذلك، أشارت الاكتشافات الحديثة إلى أن ثمانية جينات قد تكون معنية.
ويُعتقد أن أقل من 2٪ من سكان العالم يمتلكون شعرا أحمر.
أما في اسكتلندا، فيُعتقد أن العدد يبلغ حوالي 13٪ أي نحو 700 ألف شخص.
ومن المقرر أن يصدر كتاب كيران يوم الجمعة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويتمنى المصور "أن ينظر الجميع إلى جمال الانسانية وأن يتعجبوا ويستمتعوا".