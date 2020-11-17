أصحاب الشعر الأحمر حول العالم بعيون مصور محترف

صدر الصورة، KIERAN DODDS/PANOS PICTURES التعليق على الصورة، ظهرت ابنتا كيران التوأم في كتابه

على مدى السنوات السبع الماضية، التقط المصور الاسكتلندي كيران دودز صورا لأشخاص من ذوي الشعر الأحمر من جميع أنحاء العالم.

ولدى كيران شعر أحمر، وهو ما يصفه بالصورة التقليدية للهوية الوطنية الاسكتلندية، وأراد استخدام لون الشعر لتناول ظاهرة عالمية.

ويقول المصور إن الأمر "لا يتعلق بالشعر، لكنه يتعلق بالإنسانية وكيف تجمعنا أشياء واحدة. ومع الشعر الأحمر يمكنك رؤية هذا الرابط".

وتعد اسكتلندا مركزاً لذوي الشعر الأحمر ولم يجد كيران صعوبة في العثور على هؤلاء في بلده وتصويرهم.

صدر الصورة، Kieran Dodds/Panos Pictures التعليق على الصورة، ستيفن ماكاي وإستر وريبيكا (الأم) وكلوي ولويس وأبيغيل من اسكتلندا

وشارك كيران أيضا في "اليوم العالمي لذوي الشعر الأحمر في لندن"، حيث التقى بأشخاص من جميع أنحاء العالم.

وسافر بعد ذلك إلى مدينة بيرم الروسية، وهي مركز آخر لذوي الشعر الأحمر.

صدر الصورة، Kieran Dodds/Panos Pictures التعليق على الصورة، راندي وونغ من جامايكا مواليد 1988

ومعروف أن ذوي الشعر الأحمر أكثر انتشارا في خطوط العرض الشمالية.

لكن كيران سافر أيضا إلى منطقة البحر الكاريبي لتصوير الجامايكيين ذوي الشعر الأحمر في مكان يسمى "تريجر بيتش"، وهو نتيجة لميراث جيني معقد من المحتمل أن يكون قد شارك فيه البحارة والمستوطنون الاسكتلنديون.

صدر الصورة، Kieran Dodds/Panos Pictures التعليق على الصورة، لوسي فليمنغ من اسكتلندا مواليد 2005

صدر الصورة، Kieran Dodds/Panos Pictures التعليق على الصورة، يعيش ألكسندر في اسكتلندا ولكن والديه من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط

ويقول المصور البالغ من العمر 39 عاما إنه وجد أثرا مماثلا لتجربته الخاصة في النشأة بشعر أحمر، في العديد من المحادثات التي أجراها مع الأشخاص الذين صورهم، بغض النظر عن المكان الذي نشأوا فيه منالعالم.

صدر الصورة، Kieran Dodds/Panos Pictures التعليق على الصورة، تاتيانا وفاليريا كوروتايفا من روسيا مواليد 1998 و1999

ويقول كيران إن المكان الوحيد الذي وجد فيه موقفا مختلفا تماما هو جامايكا، حيث لم يقل أي شخص تحدث إليه أنه تعرض لتعليقات سلبية لكونه يتمتع بشعر أحمر.

ويعتقد أن ذلك ربما يتعلق بكون جامايكا بلدا متنوعا حيث الاختلاف يصبح هو القاعدة، وهذا مجرد اختلاف آخر.

صدر الصورة، Kieran Dodds/Panos Pictures التعليق على الصورة، كان جد جايمي هالام هنديا

ويقول كيران إنه بدأ المشروع في عام 2013 في الفترة التي سبقت استفتاء استقلال اسكتلندا.

وأراد المصور أن يُظهر كيف أن ذوي الشعر الأحمر يمثلون تنوعا في المظهر والخلفيات والآراء.

صدر الصورة، Kieran Dodds/Panos Pictures التعليق على الصورة، سفيتا ني من روسيا مواليد 1996

ويقول كيران إن كتابا له بعنوان "Gingers"، يجمع صورا التقطها خلال مشروعه، لا يتضمن أشخاصا مشهورين بشعر أحمر، لأنه لم يرد أن يشتت انتباه الناس بشخص مشهور، بل أراد النظر إلى الأشخاص العاديين، جارك على سبيل المثال ورؤية كم أن هذا الشخص هو رائع.

صدر الصورة، Kieran Dodds/Panos Pictures التعليق على الصورة، جوردان ديلون من جامايكا مواليد 2016

وكان يعتقد أن الشعر الأحمر يتحكم فيه جين واحد وهو "أم سي 1 آر" مع نسخ متوارثة من كلا الوالدين. ومع ذلك، أشارت الاكتشافات الحديثة إلى أن ثمانية جينات قد تكون معنية.

ويُعتقد أن أقل من 2٪ من سكان العالم يمتلكون شعرا أحمر.

أما في اسكتلندا، فيُعتقد أن العدد يبلغ حوالي 13٪ أي نحو 700 ألف شخص.

صدر الصورة، Kieran Dodds/Panos Pictures التعليق على الصورة، مارتيكا نمبهارد جامايكا مواليد 2006