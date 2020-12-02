إليوت بيج: نجمة السينما المرشحة سابقا لجائزة أوسكار تعلن أنها عابرة جنسيا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لعب بيج دور البطولة في فيلم "جونو" عام 2007

أعلنت نجمة فيلم "جونو"، التي رُشحت لجائزة الأوسكار، أنها عابرة جنسيا، وقدمت نفسها باسم "إليوت بيج" على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الممثل الكندي المولد، المعروف سابقا باسم إيلين بيج، إنه يعجز عن "وصف التعبير عن مدى روعة الشعور بأنني أخيرا أحب ما أصبحت عليه لمواصلة حياتي الطبيعية".

وكتب على تويتر: "أنا سعيد بأنني عابر جنسيا".

كما استخدم بيج المنشور للتطرق إلى قضية التمييز ضد الأشخاص العابرين جنسيا.

وقال النجم، البالغ من العمر 33 عاما: "الحقيقة هي أنه رغم شعوري الآن بسعادة غامرة ومعرفة قدر الامتياز الذي أمتلكه، فأنا خائف أيضا. خائف من التطفل غير المرغوب والكراهية والسخرية والعنف".

وأضاف: "كي أكون واضحا، أنا لا أسعى إلى أن أفسد على نفسي لحظة سعيدة أحتفل بها، لكني أريد أن أتناول الصورة الكاملة، الإحصاءات مذهلة".

وقال بيج، مخاطبا العابرين جنسيا، إنه سيفعل كل ما بوسعه لتغيير هذا العالم إلى الأفضل.

وكان بيج، قبل العبور جنسيا، قد حصل على إشادة دولية لقيامه ببطولة فيلم "جونو" عام 2007 وجسد فيه دور مراهقة حامل.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رشحت النجمة إيلين بيج في السابق (يمين الصورة) لإحدى جوائز أوسكار في التمثيل

كما شارك في أفلام رئيسية أخرى من بينها فيلم "استهلال" وسلسلة "إكس-مين"، بينما لعب مؤخرا دور البطولة في سلسلة تلفزيونية بعنوان "أكاديمية المظلة" من إنتاج نتفليكس.

ظهر بيج كمثلي الجنس في عام 2014، عندما قال للجمهور في لاس فيغاس: "لقد سئمت الاختباء وتعبت من الكذب عن طريق الإخفاء".

كان الممثل، المتزوج من مصممة الرقصات إيما بورتنر، من أبرز المدافعين عن حقوق المثليين.

وأشاد كثيرون بالممثل عقب إعلانه ذلك الخبر يوم الثلاثاء.

وقال نيك آدامز، مدير الإعلام بمنظمة "غلاد" المدافعة عن العابرين جنسيا: "قدم لنا إليوت بيج شخصيات رائعة على الشاشة، وكان مدافعا صريحا عن جميع المثليين".

وأضاف: "سيصبح الآن مصدر إلهام لكثيرين جدا من العابرين جنسيا... يستحق جميع العابرين جنسيا فرصة ليكونوا مثلنا، وقبولهم، إننا نحتفل اليوم بإليوت بيج الرائع".