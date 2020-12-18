إيمينيم يعتذر لريهانا في أغنية جديدة بسبب دعمه صديقها السابق

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إيمينيم وريهانا تعاونا فنيا مرات عدة

أطلق المغني إيمينيم أغنية جديدة يعتذر فيها للمغنية الأمريكية ريهانا من "انحيازه" إلى صديقها السابق كريس براون، الذي اعتدى عليها في عام 2009.

ويقول نجم الراب الأمريكي في أغنيته "زيوس": "وأعتذر من صميم قلبي لريهانا عن تلك الأغنية التي تسربت. أنا آسف، ريه، لم أكن أقصد أن أسبب لك الحزن".

وكان يشير إلى أغنية عمرها عشر سنوات سُربت في عام 2019، قال فيها "بالطبع أنا إلى جانب كريس براون".

وظهرت أغنية "زيوس" في ألبوم إيمينم المفاجئ "ميوزك تو بي موردرد باي سايد بي".

الألبوم الذي يواكب ذلك الصادر في يناير/ كانون الثاني الماضي بعنوان "ميوزك تو بي موردرد باي"، صدر اليوم الجمعة.

وفي الوقت الذي سُربت فيه الأغنية العام الماضي، قال المتحدث باسم إيمينيم: "إنه تسريب لشيء يزيد عمره عن 10 سنوات. بعدما سجله إيمينيم، ألغاه وأعاد كتابته".

وفي أغنيته الجديدة، اعترف بأن كلمات الأغنية الأصلية "كانت خطأ مني".

واعترف براون بالذنب في الاعتداء عام 2009، ووضع تحت المراقبة لمدة خمس سنوات كما أُمر بخدمة مجتمعية.

وقد تعاون إيمينيم وريهانا مرات عدة، بما في ذلك في أغنية "لوف ذي واي يو لاي" التي احتلت المرتبة الأولى عام 2010 في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أغنية "نامب" من ألبومها لعام 2012 "أنأبولوجيتيك أند ذي مانستر" ومن ألبوم "ذي مارشل ماثيرز أل بي 2" للإيمينيم عام 2013.