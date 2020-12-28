لعبة العروش: مقتل مطور النسخة الإلكترونية للعبة المسلسل الشهير "مسموما"

جاستين هاربر

مراسل بي بي سي نيوز لقطاع العمال

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قطب صناعة الألعاب الصيني، لين تشي

قالت الشرطة في مدينة شنغهاي الصينية إن قطب صناعة الألعاب، لين تشي، توفي نتيجة تعرضه للتسميم.

واشتهر لين البالغ من العمر 39 عاما ورئيس شركة يوزو وكبير مديريها التنفيذيين بتطوير النسخة الإلكترونية للعبة المسلسل الشهير "لعبة العروش: الشتاء قادم" الاستراتيجية.

وقالت الشرطة في بيان صادر عنها إن المتهم الرئيسي هو أحد زملاء لين وتم ذكر اسمه العائلي فقط وهو شو.

ويُعتقد أن ثروة لين تصل إلى 6.8 يوان صيني (980 مليون دولار)، حسب قائمة هورون لأثرياء الصين.

وتجمع العديد من الموظفين خارج مكاتب شركة يوزو الجمعة حدادا على موت لين.

من هو لين تشي؟

كان رجل الأعمال الراحل نجما من نجوم صناعة الألعاب، كما شارك لفترة وجيزة في إنتاج الأفلام.

وقد أسس شركة يوزو في عام 2009 وقاد الشركة بنجاح خلال فترة شهدت تحولات كبيرة في صناعة الألعاب عندما تحولت إلى ألعاب على أجهزة الهاتف المحمول.

ونشرت الشركة أيضا بيانا عاطفيا على مدونتها الصغيرة في موقع التواصل الصيني "ويبو".

وجاء في المدونة "وداعا أيها الشباب. سنكون معا، ونظل لطفاء، ونواصل الإيمان بأعمال الخير، ونستمر في محاربة كل ما هو سيء".

واجتذبت المدونة تعاطف آلاف من المعلقين بينما جرى تصفحها أكثر من 290 مليون مرة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شركة يوزو للألعاب التي أسسها لين تشي

وأشادت العديد من التعليقات بمواهبه في فن الخط باعتبار أن لين كان خطاطا يعشق هذا الفن إلى جانب شغفه بالشعر.

هل سُمم لين؟

التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع شحيحة لكن يُعتقد أن لين تعرض للتسميم، بناء على بيانات الشرطة.

ونشرت شركة يوزو بيانها الخاص بها، قائلة إن لين أدخل إلى المستشفى بعدما شعر بأن وضعه الصحي ليس على خير ما يرام لكنه كان في وضع مستقر.

وأخذت الأمور منحى تراجيديا عندما أعلنت الشركة الجمعة أن مؤسسها قد توفي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشخص المعتقل هو تشيو ياو الذي يرأس ذراع الشركة للإنتاج السينمائي.

وانتشرت تكهنات أيضا في وسائل الإعلام المحلية بأن لين تعرض للتسميم عن طريق شاي صيني يدعى بوير.

ما هي شركة يوزو؟

وبالإضافة إلى لعبة العروش، شاركت شركة يوزو أيضا في تصنيع لعبة سوبرسيل هيت مع شركة تينسنت القابضة.

واشتهرت الشركة أيضا بعلاقتها مع رواية الخيال العلمي "مشكلة الجسم الثلاثية" بفضل امتلاكها لحقوق اقتباس الفيلم.

لكن توسع الشركة في مجال إنتاج الأفلام السينمائية لم يكن بنفس درجة النجاح الذي كانت تأمل في تحقيقه، كما لم يكتب النجاح لمشروع اقتباس الرواية وتحويلها إلى ستة أفلام من قبل "أفلام يوزو".

وفي سبتمبر/أيلول سمحت الولايات المتحدة لشركة نتفلكس بحق اقتباس رواية الخيال العلمي المذكورة وبثها في التلفزيون.