بالصور: فيروس كورونا يغير شكل احتفالات العالم بعيد الميلاد

تحتفل شعوب العالم بأحد أقدس الأعياد المسيحية، عيد الميلاد الذي تحتفل به الكنائس الغربية في 25 ديسمبر/كانون الأول، والكنائس الشرقية في 7 يناير/كانون الثاني، بيد أن صلوات وفعاليات الكنائس هذا العام حضرها عدد أقل بكثير من المصلين بسبب تفشي فيروس كورونا، بل أصبح التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة ضرورة جديدة فرضتها الظروف الراهنة.

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ترأس البابا فرانسيس قداسا عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان أمام عدد قليل للغاية من المصلين.

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قال البابا في عظته إن عيد الميلاد وقت مناسب ليس للشعور بالأسف على الذات، لكن لدعم الآخرين.

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أقيم قداس منتصف الليل التقليدي في وقت مبكر بسبب فرض حظر التجول، وحضره نحو مئة شخص فقط، بعد أن كان يحضره الآلاف.

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في الهند، أضاء أطفال الشموع عند بوابة مدخل كاتدرائية القلب المقدس في العاصمة دلهي.

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سيدات يصلين في صمت أثناء قداس في كنيسة القديس أندرو في كراتشي بباكستان.

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في بريطانيا زيّن سكان قرية وودند، في نورثهامبتون شاير، منازلهم خلال الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

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في العراق، تجمع أشخاص حول نيران خلال قداس في كنيسة العذراء مريم بالعاصمة بغداد.

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هتافات احتفالية في دار للمسنين في سانتياغو دي كومبوستيلا في إسبانيا.

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