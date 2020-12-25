بالصور: فيروس كورونا يغير شكل احتفالات العالم بعيد الميلاد
تحتفل شعوب العالم بأحد أقدس الأعياد المسيحية، عيد الميلاد الذي تحتفل به الكنائس الغربية في 25 ديسمبر/كانون الأول، والكنائس الشرقية في 7 يناير/كانون الثاني، بيد أن صلوات وفعاليات الكنائس هذا العام حضرها عدد أقل بكثير من المصلين بسبب تفشي فيروس كورونا، بل أصبح التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة ضرورة جديدة فرضتها الظروف الراهنة.
فيروس كورونا يغير احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم
كانت الإيرادات عام 2019 قياسية في مدينة بيت لحم مع الاحتفالات بعيد الميلاد، لكن هذا العام المعاناة كبيرة والمدينة مغلقة