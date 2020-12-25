بالصور: فيروس كورونا يغير شكل احتفالات العالم بعيد الميلاد

تحتفل شعوب العالم بأحد أقدس الأعياد المسيحية، عيد الميلاد الذي تحتفل به الكنائس الغربية في 25 ديسمبر/كانون الأول، والكنائس الشرقية في 7 يناير/كانون الثاني، بيد أن صلوات وفعاليات الكنائس هذا العام حضرها عدد أقل بكثير من المصلين بسبب تفشي فيروس كورونا، بل أصبح التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة ضرورة جديدة فرضتها الظروف الراهنة.