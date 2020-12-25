بيع مزرعة مايكل جاكسون الشهيرة "نيفرلاند" مقابل 22 مليون دولار

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، اتهم جاكسون بانتهاك أطفال في مزرعته، لكنه نفى صحة ذلك

أفادت تقارير بأن مزرعة "نيفرلاند" الشهيرة التي كان يملكها "ملك البوب" الراحل مايكل جاكسون قد بيعت مقابل ربع المبلغ الذي طلب ثمنا لها.

وقال متحدث باسم الملياردير رون بيركل، وهو صديق سابق لجاكسون، إنه اشترى المزرعة الكائنة في لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا.

ودفع الملياردير 22 مليون دولار ثمنا للمزرعة، حسب صحيفة وول ستريت جورنال، مستندة إلى سجلات عامة وأقوال ثلاثة أشخاص على اطلاع على التفاصيل.

وقد عرضت المزرعة التي تبلغ مساحتها 2700 هكتار للبيع مقابل 100 مليون دولار عام 2015.

ومنذ ذلك الوقت عرضت المزرعة للبيع أكثر من مرة، وكان آخرها العام الماضي، حين عرضت مقابل 31 مليون دولار.

وكان جاكسون قد دفع 19.5 مليون دولار ثمنا للمزرعة، التي أطلق عليها اسم "نيفرلاند" نسبة إلى جزيرة في قصص "بيتر بان" الخيالية.

واشترى المغني الراحل المزرعة عام 1987، حيث أصبحت مكان إقامته في أوج شهرته.

وحول جاكسون المزرعة إلى مجمع للترفيه والتسلية، فأنشأ فيها حديقة حيوانات، حيث استضاف أطفالا مع عائلاتهم.

وقد أصبحت "نيفرلاند" مادة لتحقيقات جنائية في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، على خلفية اتهامات بانتهاكات جنسية لأطفال.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أجريت الكثير من التغييرات في المزرعة منذ وفاة جاكسون

ونفى جاكسون الاتهامات الموجهة إليه من أنه استغل "نيفرلاند" لاستدراج الأطفال واستغلالهم جنسيا.

وفي عام 2005 قدم جاكسون للمحاكمة بتهمة الاعتداء على طفل في الثالثة عشرة، ثم برئت ساحته.

ولم يعد جاكسون إلى "نيفرلاند" حتى وفاته عام 2009 في منزل آخر في لوس أنجليس.

ومنذ وفاته انتشرت الكثير من الشائعات حول اتهامات له بانتهاك أطفال، ووردت بعض تلك الاتهامات في وثائقي أنتج عام 2019 بعنوان "الخروج من نيفرلاند".

وقد غير اسم "نيفرلاند" إلى "مزرعة "سكامور فالي"، وخضعت للكثير من أعمال التطوير منذ وفاة جاكسون.

وقال متحدث باسم بيركل إنه شاهد المزرعة من الجو وأبدى اهتماما بها.