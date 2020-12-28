فيلم المرأة الخارقة: الجزء الثاني يدر عائدات تذاكر مرتفعة في عرضه الأول رغم كورونا

صدر الصورة، Warner bros التعليق على الصورة، مشهد من فيلم واندر وومان الأصلي

أكدت مجلة فارايتي الأمريكية أن الجزء الثاني من فيلم المرأة الخارقة "واندر وومان" يدر عائدات بيع تذاكر كبيرة بشكل مفاجئ لدى طرحه في دور العرض الأمريكية.

وقالت المجلة إن عائدات الأسبوع الأول من تذاكر الفيلم بلغت 16.7 مليون دولار وهي أكبر عائدات فيلم خلال أسبوعه الأول خلال فترة فيروس كورونا.

وبدأ عرض الفيلم على منصة إتش بي أو ماكس على الإنترنت في نفس اليوم الذي بدأ فيه عرضه في 200 دار سينما في الولايات المتحدة وكندا.

وقال موزع الفيلم إن ساعات عرضه على منصة إتش بي أو ماكس تضاعفت 3 مرات.

وحسب شركة وارنر ميديا فإن نحو نصف مشتركي الشبكة على منصتها على الإنترنت شاهدوا الفيلم منذ طرحه يوم 25 من الشهر الجاري.

وأوضحت منصة إتش بي أو أن عدد ساعات المشاهدة عليها تضاعف 3 مرات خلال هذا اليوم مقارنة باليوم نفسه من الشهر السابق.

وكان الجزء الأول من الفيلم قد حقق 100 مليون دولار خلال الأسبوع الأول من طرحه في نحو 4 آلاف دار عرض في الولايات المتحدة وكندا عام 2017.

ورغم أن عائدات الجزء الثاني لاتمثل إلا جزءا بسيطا من عائدات الفيلم الأصلي إلا أنها تخطت جميع التوقعات نظرا للظروف التي يشهدها العالم.

صدر الصورة، Warner bros التعليق على الصورة، مشهد من فيلم تينيت

وحقق فيلم تينيت للمخرج كريستوفر نولان 20 مليون دولار في الأسبوع الأول من عرضه في الولايات المتحدة وكندا قبل نحو 3 أشهر وهو الفيلم الرئيسي الوحيد الذي يمكن مقارنته بواندر وومان خلال حقبة كورونا.

وتواصل الممثلة الإسرائيلية غال غادوت بطولة الفيلم في الجزء الثاني الذي أخرجه باتي جينكينز.

وفي بيان عاجل قررت الشركة المنتجة البدء سريعا في تجهيز جزء ثالث من السلسلة بنفس الفريق.

وفي الوقت نفسه شهدت الفترة ذاتها طرح شركة والت ديزني أحدث أعمالها فيلم (سول) على منصتها على الإنترنت.

وبدأ عرض الفيلم مع واندر وومان في دور العرض في الصين وهونغ كونغ أيضا.