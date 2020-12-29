وفاة بيير كاردان: مصمم الأزياء الفرنسي الشهير يرحل عن عمر يناهز 98 عاما

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توفي مصمم الأزياء الفرنسي الشهير بيير كاردان عن عمر يناهز 98 عاما.

ويرجع الفضل إلى كاردان في المساعدة في إحداث ثورة في الموضة بتصميماته المستقبلية والأنيقة في الخمسينيات والستينيات.

وكان أيضا رائدا في مجال التجارة، إذ سمح بترخيص استخدام اسمه في مجموعة من المنتجات مثل النظارات الشمسية.

وقالت عائلته لوكالة الأنباء الفرنسية إنه توفي في مستشفى في نويي قرب باريس.

وقالوا في بيان "إنه يوم حزن كبير لجميع عائلتنا. لم يعد بيير كاردان موجودا".

"نحن جميعًا فخورون بطموحه العنيد والجرأة التي أظهرها طوال حياته".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، إحدى قبعات كاردان المستوحاة من قصص الخيال العلمي.

وُلد كاردان في إيطاليا عام 1922، لكنه انتقل إلى فرنسا عندما كان طفلا. وبدأ حياته المهنية في مجال الأزياء في باريس حيث عمل في شركات من بينها شيباريلي وديور، وصمم الأزياء لفيلم الجميلة والوحش، الذي أنتج عام 1946 للمخرج جان كوكتو.

وأسس متجره الخاص للأزياء في عام 1950 وصنع اسمه بتصاميم خيالية مثل مجموعة سبيس إيدج الخاصة به في عام 1964، بالإضافة إلى مجموعاته الرائدة الجاهزة للارتداء لكل من الرجال والنساء.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كاردان مع بعش العارضات في عام 1962.

وكان من بين من أشادوا به وبأعماله المصور والموديل السابق نايجل باركر.

وكتب على تويتر: "فقدنا أسطورة ... توفي اليوم مصمم الأزياء بيير كاردان الذي أحدث ثورة في الصناعة بتصميماته المستقبلية... كان يفكر خارج نطاق الأعمال التجارية".